Edoardo Leo, investimenti in rosso tra cinema e ristoranti: ora la speranza arriva da Mattarella e un bimbo Tra i conti in perdita di Alea Film e del ristorante a Milano, l’attore si affida a un film ispirato alla vera storia del bimbo premiato da Sergio Mattarella.

Edoardo Leo si trova in un momento delicato: da un lato i conti in rosso della sua società di produzione e del ristorante milanese in cui ha investito, dall’altro la necessità di una svolta che gli restituisca fiducia. L’attore romano, volto amato del cinema italiano, ha deciso di rischiare ancora, puntando su un progetto che lo vede coinvolto in prima persona. Una storia vera, potente ed emozionante, che intreccia la memoria di un padre, il coraggio di un figlio e un riconoscimento speciale arrivato dal Quirinale. Di seguito, tutti i dettagli.

Per Te, il film con protagonista Edoardo Leo: le speranze dell’attore in questa storia

Non è un periodo semplice per Edoardo Leo: gli affari non vanno bene né per la Alea Film, società di produzione dell’attore, né per il ristorante "Il Marchese di Milano", ispirato al celebre personaggio di Alberto Sordi. Ma c’è una nuova occasione: il 17 ottobre uscirà nelle sale Per Te, film di cui Leo è attore e produttore, diretto da Alessandro Aronadio e basato sulla storia vera di Mattia Piccoli, dodicenne di Concordia Sagittaria nominato da Mattarella Alfiere della Repubblica per aver assistito il padre malato di Alzheimer a soli 40 anni. Leo interpreta il padre e spiega: "Un film che ci ha riempito il cuore e che non parla di malattia e dimenticanza. Al contrario parla di ricordi da tenere vivi e di amore. Quello di un figlio verso un padre che lentamente e inesorabilmente diventerà bambino. Quello che ha fatto e sta ancora facendo questo ragazzino, è una delle dediche più emozionanti che mi sia capitato di incontrare in tanti anni di lavoro".

L’opera punta non solo al botteghino ma anche ai diritti televisivi, grazie a un accordo con Netflix, e rappresenta la speranza di rilancio per Alea Film, controllata al 100% da Leo e reduce da un anno difficile: nel 2024 ha registrato una perdita di 10.827 euro (contro l’utile di 22.546 dell’anno precedente) e un crollo del fatturato da 107.510 a 10.446 euro. Negli ultimi anni la società ha prodotto solo un documentario su Gigi Proietti (2021) e un corto del 2018, Il ladro di spezie.

La relazione al bilancio redatta da Edoardo Leo

Nella relazione al bilancio Leo scrive che "nel corso dell’esercizio 2024 la società ha continuato a esaminare ulteriori progetti ed iniziative che si auspica possano essere avviate entro la fine dell’anno 2025. Nello specifico la società alla fine del 2024 ha stipulato con la LUNGTA FILM srl un contratto di coproduzione di un film con titolo provvisorio Limbo di Alessandro Aronadio". Quel progetto è poi diventato Per Te. Difficoltà anche per l’altro investimento dell’attore: il ristorante Il Marchese di Milano, aperto nel 2022, dove detiene una quota del 9%. La società ha perso 91.894 euro nel 2024 (dopo -114.366 nel 2023), pur aumentando i ricavi da 2,3 a 2,64 milioni. L’iniziativa è guidata da David Solari e Lorenzo Renzi, con la partecipazione anche di Luca Argentero e del produttore teatrale Stefano Francioni insieme ad altri attori noti, come Giorgio Pasotti, Rocco Papaleo, Ezio Greggio, Stefano Fresi, Anna Foglietta, Cristina Capotondi, Francesca Chillemi e Valeria Solarino.

Dove vedere in streaming Per Te

Il film Per Te uscirà al cinema il 17 ottobre 2025. Sarà disponibile in streaming (presupponiamo su Netflix) ma non sappiamo di preciso quando.

