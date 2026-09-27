Se ami qualcuno dillo, Edoardo Leo immerso in una struggente storia vera: al suo fianco un cast italiano stellare Nel cast del film, di cui è uscito il primo trailer, anche Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Thomas Trabacchi e tanti altri ancora: in sala dal 16 ottobre

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Edoardo Leo sta per tornare al cinema, e questa volta lo farà con una struggente storia vera: dal 16 ottobre arriva in fatti in sala Se ami qualcuno dillo, tratto da un romanzo a sua volta basato su un fatto realmente accaduto. A sorprendere è chi si trova dietro alla macchina da presa, Marco Bonini, autore del romanzo da cui è tratto il film. Oltre a Leo, per il cast ha scelto svariati attori di rilievo, come Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno e Thomas Trabacchi. Vi lasciamo linkato qua sotto il trailer ufficiale di Se ami qualcuno dillo.

Edoardo Leo di nuovo al cinema con Se ami qualcuno dillo: ecco il trailer del film

Ecco la sinossi ufficiale di Se ami qualcuno dillo: "Colto in flagrante durante un tradimento Sergio (Edoardo Leo) ha un malore e finisce in coma. In sala d’attesa si ritrovano tre persone che avrebbero ottimi motivi per non volerlo più vedere: la sua compagna Gabriella (Claudia Gerini), l’ex moglie Alba (Giovanna Mezzogiorno) e il figlio Giulio (Biagio Venditti). Quando Sergio si risveglia è come un bambino nel corpo di un adulto: deve reimparare tutto da capo. E da uomo prepotente e anaffettivo si trasforma in un buffo eroe tragicomico che continua a ripetere di essere rinato, di essere finalmente in grado di amare. E’ proprio questa seconda improbabile infanzia finisce per insegnargli qualcosa che prima gli era sempre sfuggito: come voler bene alla sua complicata famiglia allargata".

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Il fim e il libro si basano sulla storia vera di Marco e di suo padre, Sergio, colpito da un infarto. L’uomo non muore, ma il malore resetta il suo cervello: al risveglio il vecchio Sergio, l’uomo tutto d’un pezzo che non sapeva fare una carezza ai suoi figli o dire ti amo a sua moglie (la quale, non a caso, l’ha lasciato), non c’è più. Al suo posto è arrivato un alieno, imprevedibile, folle e delizioso come un neonato che deve imparare da capo tutto del mondo degli uomini. Il nuovo Sergio non sa leggere né scrivere, ma balla, ride e sa quando fare una carezza o una dichiarazione d’amore. Sergio sa essere finalmente felice e sa insegnarlo agli altri.

Il cast di Se ami qualcuno dillo: quando esce al cinema

Oltre ai già citati Leo, Gerini, Mezzogiorno e Trabacchi, il cast di Se ami qualcuno dillo comprende anche Biagio Venditti, Clemente Pernarella, Daniela Virgilio, Luisa De Santis, Pietro De Silvia e Antonia Di Francesco. Il film uscirà al cinema il 16 ottobre. Vi lasciamo qui sotto il trailer ufficiale di Se ami qualcuno dillo.

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