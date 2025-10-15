Netflix, Edoardo Leo fa innamorare anche i cuori più scettici in questo film che scuote dentro Edoardo Leo è su Netflix con un film che farà divertire ma anche riflettere: un ex 'problematica' entra nuovamente nella sua vita e la sconvolge come un uragano

Si sa ed è una cosa più che evidente: Edoardo Leo è un attore amatissimo e più che seguito, tanto che ogni suo progetto è una garanzia per molte persone. Da giorni, su Netflix è disponibile una commedia che lo vede protagonista, e in cui è alle prese con un’ex fidanzata alquanto ‘problematica’. Diretto da Guido Chiesa, il film non racchiude solo scene divertenti, gag e cose simili, ma anche una riflessione profonda su un tema importante e di cui vi parleremo nei prossimi paragrafi.

Edoardo Leo fa riflettere sul tema della salute mentale nel film 30 Notti Con Il Mio Ex

Il film di cui vogliamo parlarvi è 30 Notti Con Il Mio Ex, una commedia di Guido Chiesa, con protagonisti Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Bruno (Edoardo Leo) è un padre single metodico e ansioso, la cui vita segue routine precise tra lavoro e rapporto con la figlia adolescente (Gloria Harvey), che lo sprona a essere più aperto e flessibile. La sua quotidianità viene stravolta quando accoglie per un mese l’ex moglie Terry (Micaela Ramazzotti), appena uscita da un lungo ricovero psichiatrico. Terry è impulsiva, esuberante e imprevedibile, e la convivenza con Bruno si rivela subito complicata. Tra tensioni, risate, vecchi ricordi e confessioni inattese, i due affrontano ciò che li ha separati e scoprono legami ancora profondi. Queste trenta notti si trasformano in un viaggio emotivo inaspettato, capace di rimettere tutto in discussione e riaccendere speranze dimenticate.

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, al centro del film c’è una tematica importantissima: la malattia mentale, che viene esplorata attraverso Terry, una donna in fase di recupero. L’argomento viene trattato con leggerezza grazie al tono di commedia romantica. La convivenza con Bruno (interpretato da Edoardo Leo) permette di esplorare relazioni familiari, resilienza e ricostruzione dei legami dopo traumi. Bruno è un uomo ansioso, che fa molta fatica a lasciarsi alle spalle gli errori e, soprattutto, non riesce a perdonare se stesso.

Location, curiosità e dove vedere in streaming 30 Notti Con Il Mio Ex

Chiaramente, anche per questo film abbiamo delle curiosità interessanti da svelarvi. Le riprese si sono svolte unicamente a Roma, scelta che ha contribuito a dare alla storia quel tocco di autenticità. La pellicola, inoltre, è ispirata all’omonimo film argentino del 2022, ovviamente adattato al contesto italiano, e qui vengono esplorati diversi temi, come la riconciliazione e il confronto con il proprio passato. Per quanto riguarda la colonna sonora, essa include il brano originale L’avresti detto mai di Malika Ayane, candidato ai Nastri d’Argento 2025 come Miglior Canzone Originale. 30 Notti Con Il Mio Ex è visibile in streaming su Netflix.

