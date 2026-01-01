Su RaiPlay Edoardo Leo sfida ogni regola della vita: la storia che farà piangere, ridere e riflettere tutti Nel catalogo di RaiPlay è disponibile una fiction che sarà un colpo al cuore per tutti: lacrime, emozioni ma anche qualche risata con un Edoardo Leo inedito.

RaiPlay

Lo sappiamo, si fa il possibile per cercare di ridere e sorridere sempre ma, ci sono storie che meritano davvero di essere raccontate. Su RaiPlay è disponibile una fiction molto toccante, con protagonista Edoardo Leo: la vicenda è un colpo al cuore e le emozioni si susseguiranno come se non ci fosse un domani. Insomma, non vogliamo svelarvi troppo in questo paragrafo perché la storia di questa fiction merita tutte le attenzioni possibili.

Ognuno è Perfetto, l’amore va oltre ogni cosa in questa fiction con Edoardo Leo

Su RaiPlay, se cercate attentamente, troverete tra i vari titoli anche Ognuno è Perfetto, una fiction diretta da Giacomo Campiotti e con protagonista Edoardo Leo. L’emozionante storia, ruota attorno a Rick, un ragazzo di 24 anni, con la sindrome di Down, che sogna una vita piena come i suoi coetanei: lavoro reale, indipendenza e affetti autentici. Stanco dei "finti tirocini", trova finalmente un’opportunità nell’Antica Cioccolateria Abrate, dove svolge compiti concreti insieme a colleghi con personalità uniche: Cristian, Cedrini, Django e Giulia. Sul lavoro nasce anche l’amore con Tina, anch’essa con sindrome di Down, un rapporto sincero che supera stereotipi e idealizzazioni. Quando Tina è costretta a tornare nel suo paese natale, Rick e i suoi amici intraprendono un viaggio per ritrovarla, dove affrontano ostacoli e pregiudizi. Questa esperienza, diventa, così, un percorso di crescita, libertà e autonomia.

Edoardo Leo interpreta il padre di Rick, Ivan, il quale vende la sua attività per dedicarsi completamente al figlio, che fatica a vedere come una persona autonoma. La fiction tratta diversi temi importanti, come l’inclusione e la dignità del lavoro, la famiglia e i legami affettivi che si creano con le persone giuste. La ricerca di un "vero lavoro" da parte di Rick rappresenta un’affermazione di dignità e autonomia per le persone con sindrome di Down, e il suo lavoro diventa uno spazio di crescita e relazione. Il rapporto con il padre Ivan simboleggia il passaggio dall’iperprotezione all’accettazione dei sogni e dei rischi del figlio.

Il cast, le curiosità e dove vedere la fiction in streaming

Nel cast, oltre a Edoardo Leo, troviamo anche:

Cristiana Capotondi

Nicole Grimaudo

Gabriele Di Bello

Alice De Carlo

Lele Vannoli

Aldo Arturo Pavesi

Valentina Venturin

Per quanto riguarda le curiosità, ne abbiamo diverse. L’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) ha collaborato alla fiction, fornendo consulenza su sceneggiatura e casting per garantire una rappresentazione rispettosa e autentica delle persone con disabilità, evitando stereotipi. Le riprese si sono svolte principalmente a Torino tra ottobre 2018 e febbraio 2019, con location come i Docks Dora e storiche pasticcerie (come Peyrano in Corso Moncalieri e Abrate) adattate proprio per la fiction, grazie anche al supporto di Film Commission Torino Piemonte e fondi europei.

