Su RaiPlay Edoardo Leo sfida ogni regola della vita: la storia che farà piangere, ridere e riflettere tutti

Nel catalogo di RaiPlay è disponibile una fiction che sarà un colpo al cuore per tutti: lacrime, emozioni ma anche qualche risata con un Edoardo Leo inedito.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Edoardo Leo protagonista della fiction Ognuno è Perfetto, in streaming su RaiPlay
RaiPlay

Lo sappiamo, si fa il possibile per cercare di ridere e sorridere sempre ma, ci sono storie che meritano davvero di essere raccontate. Su RaiPlay è disponibile una fiction molto toccante, con protagonista Edoardo Leo: la vicenda è un colpo al cuore e le emozioni si susseguiranno come se non ci fosse un domani. Insomma, non vogliamo svelarvi troppo in questo paragrafo perché la storia di questa fiction merita tutte le attenzioni possibili.

Ognuno è Perfetto, l’amore va oltre ogni cosa in questa fiction con Edoardo Leo

Su RaiPlay, se cercate attentamente, troverete tra i vari titoli anche Ognuno è Perfetto, una fiction diretta da Giacomo Campiotti e con protagonista Edoardo Leo. L’emozionante storia, ruota attorno a Rick, un ragazzo di 24 anni, con la sindrome di Down, che sogna una vita piena come i suoi coetanei: lavoro reale, indipendenza e affetti autentici. Stanco dei "finti tirocini", trova finalmente un’opportunità nell’Antica Cioccolateria Abrate, dove svolge compiti concreti insieme a colleghi con personalità uniche: Cristian, Cedrini, Django e Giulia. Sul lavoro nasce anche l’amore con Tina, anch’essa con sindrome di Down, un rapporto sincero che supera stereotipi e idealizzazioni. Quando Tina è costretta a tornare nel suo paese natale, Rick e i suoi amici intraprendono un viaggio per ritrovarla, dove affrontano ostacoli e pregiudizi. Questa esperienza, diventa, così, un percorso di crescita, libertà e autonomia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Edoardo Leo interpreta il padre di Rick, Ivan, il quale vende la sua attività per dedicarsi completamente al figlio, che fatica a vedere come una persona autonoma. La fiction tratta diversi temi importanti, come l’inclusione e la dignità del lavoro, la famiglia e i legami affettivi che si creano con le persone giuste. La ricerca di un "vero lavoro" da parte di Rick rappresenta un’affermazione di dignità e autonomia per le persone con sindrome di Down, e il suo lavoro diventa uno spazio di crescita e relazione. Il rapporto con il padre Ivan simboleggia il passaggio dall’iperprotezione all’accettazione dei sogni e dei rischi del figlio.

Il cast, le curiosità e dove vedere la fiction in streaming

Nel cast, oltre a Edoardo Leo, troviamo anche:

  • Cristiana Capotondi
  • Nicole Grimaudo
  • Gabriele Di Bello
  • Alice De Carlo
  • Lele Vannoli
  • Aldo Arturo Pavesi
  • Valentina Venturin

Per quanto riguarda le curiosità, ne abbiamo diverse. L’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) ha collaborato alla fiction, fornendo consulenza su sceneggiatura e casting per garantire una rappresentazione rispettosa e autentica delle persone con disabilità, evitando stereotipi. Le riprese si sono svolte principalmente a Torino tra ottobre 2018 e febbraio 2019, con location come i Docks Dora e storiche pasticcerie (come Peyrano in Corso Moncalieri e Abrate) adattate proprio per la fiction, grazie anche al supporto di Film Commission Torino Piemonte e fondi europei.

