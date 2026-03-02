Edoardo Donnamaria e Christian Gallella furiosi per la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo: "Questo paese è fallito" I due bellocci della TV hanno avuto da ridire sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival Sanremo: cosa hanno scritto sui loro social e la reazione del web.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 continua a far discutere e, a distanza di giorni dalla proclamazione, il dibattito sembra tutt’altro che destinato a spegnersi. Se da una parte c’è chi parla di un trionfo meritato e popolare, dall’altra non sono mancate reazioni durissime, alcune sarcastiche, altre apertamente indignate. Tra le voci più rumorose spiccano quelle di Edoardo Donnamaria e Christian Gallella, che hanno espresso pubblicamente il loro dissenso accendendo una polemica che si è rapidamente trasformata in un caso social.

Le parole di Edoardo Donnamaria sul vincitore di Sanremo 2026

Edoardo Donnamaria, volto di Forum ed ex concorrente del Grande Fratello, è intervenuto sulla vittoria della kermesse, scegliendo la via dell’ironia amara. A corredo della foto in cui Sal Da Vinci solleva il premio del primo classificato, ha scritto: "Ci meritiamo Giorgia Meloni". Una frase breve ma durissima, che ha immediatamente fatto il giro del web, dividendo gli utenti tra chi l’ha interpretata come una provocazione politica e chi invece l’ha letta come una semplice espressione di frustrazione per l’esito della gara. La vittoria del cantante partenopeo era stata accolta con entusiasmo da una fetta consistente del pubblico ma con evidente scetticismo da un’altra. In molti hanno difeso il diritto dell’ex gieffino di esprimere un’opinione personale, mentre altri lo hanno accusato di aver superato il limite, trasformando una critica musicale in un’affermazione dal sapore politico.

Il caso Christian Gallella e le critiche a Sal Da Vinci

Se l’uscita di Donnamaria è stata percepita come pungente, quella di Christian Gallella ha avuto un impatto ancora più esplosivo. L’ex tronista di Uomini e Donne, noto per il carattere diretto che lo rese uno dei protagonisti più discussi del programma, ha commentato la vittoria con parole decisamente più esplicite: "Ma chi caz*o ha vinto? Dai non giochiamo!". In poche ore, la storia Instagram di Gallella è diventata il centro di un vero e proprio scontro, con fan di Sal Da Vinci pronti a difendere il risultato e a ricordare il percorso lungo e radicato nel consenso popolare che ha portato alla vittoria.

La replica di Gallella e l’accusa al sistema social

Travolto da critiche e insulti, Christian Gallella è tornato sui social per replicare, scegliendo toni ancora più netti: "L’ondata d’odio che mi è arrivata (che non mi tocca minimamente), per aver espresso un’opinione sulla canzone che ha vinto Sanremo, mi fa capire che questo è un paese socialmente fallito", ha scritto, spostando così il focus dalla vittoria in sé alla reazione del pubblico. Il Festival di Sanremo 2026 si chiude dunque con una frattura evidente tra chi celebra la vittoria di Sal Da Vinci come il trionfo della musica popolare e chi, invece, avrebbe preferito un esito diverso, magari più in linea con i gusti delle giurie tecniche.

