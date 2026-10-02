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Eddie Murphy, che svolta clamorosa: dopo 40 film, la sfida che non ha mai affrontato prima ha un nome preciso. Cos’ha di speciale

La star di Beverly Hills Cop e Coming to America sarà protagonista della nuova serie drammatica di Matthew Weiner, autore di Mad Men, in sviluppo per Peacock.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Eddie Murphy non l’aveva mai fatto. ma adesso… Dopo quasi quarant’anni di cinema, decine di film e una carriera esplosa con il Saturday Night Live, l’attore si prepara infatti a diventare per la prima volta protagonista di una serie tv sceneggiata. Si intitola The Chairman ed è il nuovo progetto di Matthew Weiner, attualmente in sviluppo per Peacock. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Eddie Murphy debutta in una serie tv con The Chairman

Eddie Murphy si prepara a diventare protagonista di The Chairman, nuova serie drammatica in sviluppo per Peacock e firmata da Matthew Weiner, già autore di Mad Men. Per Murphy si tratta di una novità importante: nonostante una lunga carriera cinematografica e quasi 40 film all’attivo, l’attore non aveva ancora guidato una serie televisiva sceneggiata. In passato aveva comunque partecipato alla creazione di The PJs e The Royal Family, entrambe nate negli anni ’90. La trama è ancora top secret, mentre Weiner si occuperà della sceneggiatura e della produzione esecutiva.

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I nuovi progetti di Eddie Murphy

La serie sarà realizzata da 101 Studios, già dietro produzioni come Yellowstone, insieme a Universal Television. Il progetto coinvolgerà anche Chris McCarthy e rientra negli accordi stretti con NBCUniversal. Murphy e Weiner saranno tra i produttori esecutivi. Il nuovo impegno televisivo arriva per l’attore dopo il documentario Netflix, Being Eddie, mentre sul fronte cinematografico Murphy ha recentemente recitato in The Pickup e Beverly Hills Cop: Axel F. Il prossimo titolo in programma è invece Shrek 5, atteso per il prossimo anno.

Being Eddie, di cosa parla il documentario

Come dicevamo, Netflix ha dedicato a Eddie Murphy, Being Eddie, un documentario diretto da Angus Wall che ripercorre quasi cinquant’anni di carriera, dagli esordi nella stand-up comedy fino alla consacrazione come star di Hollywood. Murphy si racconta personalmente, offrendo anche uno sguardo sulla sua vita privata e familiare. Il documentario ripercorre i momenti decisivi del suo percorso, dal successo al Saturday Night Live ai celebri film che lo hanno trasformato in una delle figure più riconoscibili della comicità americana. A completare il racconto, numerosi colleghi e amici, tra cui Dave Chappelle, Chris Rock, Jamie Foxx, Kevin Hart e Jerry Seinfeld, che ne ricordano l’influenza sul mondo della comicità e del cinema.

Il film ripercorre, inoltre, alcuni dei suoi titoli più celebri, da 48 ore e Una poltrona per due a Il principe cerca moglie, Dreamgirls e Dolemite Is My Name, senza dimenticare il suo celebre ruolo vocale di Ciuchino in Shrek. Questo progetto, uscito lo scorso novembre sulla piattaforma, si presenta così come un ritratto personale e professionale di un artista capace di reinventarsi più volte, mantenendo intatto il proprio posto nell’immaginario della comicità internazionale.

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