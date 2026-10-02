Eddie Murphy, che svolta clamorosa: dopo 40 film, la sfida che non ha mai affrontato prima ha un nome preciso. Cos’ha di speciale La star di Beverly Hills Cop e Coming to America sarà protagonista della nuova serie drammatica di Matthew Weiner, autore di Mad Men, in sviluppo per Peacock.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Eddie Murphy non l’aveva mai fatto. ma adesso… Dopo quasi quarant’anni di cinema, decine di film e una carriera esplosa con il Saturday Night Live, l’attore si prepara infatti a diventare per la prima volta protagonista di una serie tv sceneggiata. Si intitola The Chairman ed è il nuovo progetto di Matthew Weiner, attualmente in sviluppo per Peacock. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Eddie Murphy debutta in una serie tv con The Chairman

Eddie Murphy si prepara a diventare protagonista di The Chairman, nuova serie drammatica in sviluppo per Peacock e firmata da Matthew Weiner, già autore di Mad Men. Per Murphy si tratta di una novità importante: nonostante una lunga carriera cinematografica e quasi 40 film all’attivo, l’attore non aveva ancora guidato una serie televisiva sceneggiata. In passato aveva comunque partecipato alla creazione di The PJs e The Royal Family, entrambe nate negli anni ’90. La trama è ancora top secret, mentre Weiner si occuperà della sceneggiatura e della produzione esecutiva.

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I nuovi progetti di Eddie Murphy

La serie sarà realizzata da 101 Studios, già dietro produzioni come Yellowstone, insieme a Universal Television. Il progetto coinvolgerà anche Chris McCarthy e rientra negli accordi stretti con NBCUniversal. Murphy e Weiner saranno tra i produttori esecutivi. Il nuovo impegno televisivo arriva per l’attore dopo il documentario Netflix, Being Eddie, mentre sul fronte cinematografico Murphy ha recentemente recitato in The Pickup e Beverly Hills Cop: Axel F. Il prossimo titolo in programma è invece Shrek 5, atteso per il prossimo anno.

Being Eddie, di cosa parla il documentario

Come dicevamo, Netflix ha dedicato a Eddie Murphy, Being Eddie, un documentario diretto da Angus Wall che ripercorre quasi cinquant’anni di carriera, dagli esordi nella stand-up comedy fino alla consacrazione come star di Hollywood. Murphy si racconta personalmente, offrendo anche uno sguardo sulla sua vita privata e familiare. Il documentario ripercorre i momenti decisivi del suo percorso, dal successo al Saturday Night Live ai celebri film che lo hanno trasformato in una delle figure più riconoscibili della comicità americana. A completare il racconto, numerosi colleghi e amici, tra cui Dave Chappelle, Chris Rock, Jamie Foxx, Kevin Hart e Jerry Seinfeld, che ne ricordano l’influenza sul mondo della comicità e del cinema.

Il film ripercorre, inoltre, alcuni dei suoi titoli più celebri, da 48 ore e Una poltrona per due a Il principe cerca moglie, Dreamgirls e Dolemite Is My Name, senza dimenticare il suo celebre ruolo vocale di Ciuchino in Shrek. Questo progetto, uscito lo scorso novembre sulla piattaforma, si presenta così come un ritratto personale e professionale di un artista capace di reinventarsi più volte, mantenendo intatto il proprio posto nell’immaginario della comicità internazionale. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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