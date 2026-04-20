Eddie Murphy e la moglie conquistano tutta Hollywood sul red carpet: standing ovation per il Premio alla Carriera all'evento di Netflix L'icona della comicità festeggia 65 anni ricevendo il prestigioso premio alla carriera dell'American Film Institute in una serata indimenticabile tra amici e leggende.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Eddie Murphy ha tagliato il traguardo dei 65 anni nel modo più glorioso possibile: ricevendo il 51° AFI Life Achievement Award. In una Hollywood che spesso attende l’età avanzata per celebrare i suoi miti, l’istituto ha scelto di omaggiare Murphy mentre è ancora all’apice della sua energia. Sul red carpet del Dolby Theatre, l’attore è apparso radioso e impeccabile al fianco della moglie Page Butcher, confermando quel fascino senza tempo che lo accompagna dagli esordi. La serata non è stata solo una celebrazione formale, ma un tributo corale alla risata come antidoto ai tempi bui, consacrando Murphy in un Olimpo che conta nomi del calibro di Hitchcock, Spielberg e Scorsese.

Un parterre di leggende per celebrare il "progetto originale" della comicità

Il palcoscenico del Dolby Theatre si è trasformato in una riunione di famiglia per i pesi massimi dell’intrattenimento americano. Da Chris Rock a Dave Chappelle, passando per Kevin Hart e Tracy Morgan, i più grandi comici di oggi si sono alternati per ringraziare l’uomo che ha tracciato la rotta. Kenan Thompson lo ha definito chiaramente: "Non sei solo una leggenda, sei il progetto originale".

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Tra i momenti più toccanti, l’apparizione di Stevie Wonder, che ha scherzato sulla storica imitazione di Murphy al Saturday Night Live, e l’intervento di Martin Lawrence (ora ufficialmente suo consuocero), che ha ricordato come Eddie abbia introdotto lo stile da "rockstar" nel mondo degli stand-up comedian. Anche il cinema "serio" ha reso omaggio al suo talento poliedrico: Spike Lee ha rinunciato a una partita dei suoi amati Knicks pur di consegnargli il trofeo, sottolineando l’impatto culturale enorme che Murphy ha avuto come artista nero capace di dominare il box office mondiale.

Non chiamatelo pensionato: i nuovi progetti e il discorso di ringraziamento

Nonostante l’AFI Award sia spesso considerato un premio alla memoria, Murphy ha chiarito con la sua solita verve di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. Durante il suo discorso, accolto da una standing ovation travolgente, ha scherzato sull’età: "Mel Brooks e Francis Ford Coppola lo hanno ricevuto a 86 anni. Io ne ho 65 e sono felice di essere ancora me stesso. Se avessero aspettato i miei 90 anni, sarei salito sul palco solo per mandarvi tutti a quel paese!".

Il montaggio della serata ha ripercorso una carriera incredibile, dai tempi del SNL a classici come Una poltrona per due e Beverly Hills Cop, fino al doppiaggio iconico di Ciuchino in Shrek (celebrato da un Mike Myers apparso in costume da orco). Il futuro di Murphy appare più frenetico che mai: tra i progetti in cantiere ci sono l’atteso biopic sulla leggenda del funk George Clinton e una nuova versione de La Pantera Rosa nei panni dell’ispettore Clouseau. La serata si è chiusa con la potente voce di Jennifer Hudson, lasciando il pubblico con la consapevolezza che, sebbene il premio celebri il passato, il "re" Eddie ha ancora molti capitoli da scrivere.

Il tributo AFI Life Achievement Award: A Tribute To Eddie Murphy sarà disponibile anche su Netflix dal 31 maggio 2026.

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