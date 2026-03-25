Eddie Brock, il tour della svolta e l'appello a Vasco Rossi dopo il flop a Sanremo: cosa vuole fare Il cantante romano, ultimo a Sanremo ma in vetta negli streaming, ha un desiderio nel cassetto: "Non so se succederà, ma è un sogno che tengo lì, acceso".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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C’è chi guarda la classifica e chi ascolta il rumore che resta dopo. Eddie Brock appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il suo debutto sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 con ‘Avvoltoi’ si è chiuso con un ultimo posto che, per molti, potrebbe suonare come una battuta d’arresto. Ma per lui è stato tutt’altro: un punto di partenza, forse persino più potente di una vittoria: "È già un sogno essere stati lì, arrivare trentesimi è ancora più un sogno…", aveva confessato il cantante romano a La Pennicanza.

La sua esibizione ha diviso, acceso discussioni, generato reazioni. E proprio lì, in quella frattura tra consenso e critica, Brock ha trovato spazio per emergere. Perché se è vero che la classifica ufficiale lo ha relegato in fondo, è altrettanto vero che, fuori dal teatro, il pubblico ha continuato ad ascoltarlo. I numeri dello streaming lo confermano: il brano sanremese ha scalato rapidamente le piattaforme digitali, entrando nelle playlist più condivise e diventando uno dei pezzi più ascoltati della settimana post-festival.

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Non è una novità per chi segue Eddie Brock. Già nell’estate del 2025 aveva dimostrato di saper intercettare il pubblico in modo diretto e quasi viscerale. Il singolo ‘Non è mica te‘ era diventato virale nel giro di pochi giorni, trasformandosi in una colonna sonora spontanea su TikTok. Video, storie, reinterpretazioni: il brano aveva invaso le piattaforme, portando l’artista sotto i riflettori senza il supporto dei circuiti tradizionali.

Eddie Brock, il nuovo successo, il tour e il sogno con Vasco Rossi

Sanremo, per Eddie Brock, è stato un banco di prova più che un traguardo. "Arrivare ultimo non è la fine di qualcosa, ma l’inizio di una fase nuova", aveva dichiarato a caldo, con una lucidità che ha colpito addetti ai lavori e fan. Adesso, però, lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi, dopo l’uscita dell’album ‘Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)’, partirà il suo primo vero tour, l’Amarsi Tour 2026, al via il 26 marzo da Milano (Santeria Toscana).

E poi c’è il sogno. Quello dichiarato, senza filtri: duettare con Vasco Rossi. Un’ambizione che potrebbe sembrare enorme, ma che racconta bene l’immaginario di Eddie Brock: non solo per una questione musicale, ma per affinità di attitudine, ossia quella capacità di stare fuori dagli schemi, di trasformare le imperfezioni in stile, di parlare a chi si sente ai margini. "Non so se succederà, ma è un sogno che tengo lì, acceso", ha detto.

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