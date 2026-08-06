Eddie Brock spara a zero sugli altri colleghi di Sanremo: "Sono arrivato ultimo perché c'è chi ha fatto più marchette"
A diversi mesi dalla conclusione del Festival, il cantautore romano è tornato a parlare dell'esperienza vissuta sul palco dell'Ariston, con delle critiche in canna.
Dopo mesi di silenzio, Eddie Brock è tornato a parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo, un’avventura che, almeno dal punto di vista della classifica, non gli ha regalato le soddisfazioni sperate. Il cantautore romano, scelto da Carlo Conti per partecipare alla 76ª edizione della manifestazione con il brano Avvoltoi, ha deciso di raccontare il proprio punto di vista durante un recente intervento al Festival Bacco di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, soffermandosi non soltanto sul risultato finale ottenuto, ma anche sul clima che avrebbe respirato dietro le quinte della kermesse.
L’amicizia con gi altri di Sanremo, e la versione di Eddie Brock
Nel corso dell’incontro con il pubblico, l’artista ha raccontato come i giorni immediatamente precedenti all’inizio del Festival di Sanremo fossero caratterizzati, almeno in apparenza, da un forte spirito di gruppo: "Io quest’anno, come penso voi sappiate, ho fatto un contest, una gara in un teatro ligure che si chiama Sanremo e devo dirvi che è stato stressante. Sono stati sette giorni abbastanza folli. Poi la cosa che mi ha più sorpreso di questi momenti liguri è che sette giorni prima del Festival eravamo tutti amici, poi… poi nessuno era più amico mio. Com’è possibile? È normale secondo voi?". Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito, anche se il cantante non ha fatto nomi né ha chiarito esplicitamente a chi fosse rivolto il suo riferimento. Resta quindi una considerazione personale, che ha comunque riportato l’attenzione sul tema dei rapporti tra gli artisti durante la settimana sanremese.
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La stoccata sull’ultimo posto e le accuse agli altri colleghi del Festival
Nel suo intervento, Eddie Brock è tornato anche sulla classifica finale del Festival di Sanremo. Nonostante Avvoltoi abbia successivamente raccolto oltre 11 milioni di ascolti su Spotify e abbia raggiunto la ventunesima posizione della classifica FIMI, il brano si era classificato all’ultimo posto durante la manifestazione. Proprio su questo punto il cantante ha lanciato una provocazione discutibile:"Quando non sei nessuno sono tutti amici tuoi. Quando fai qualcosa sono inizialmente amici tuoi, però appena sei poco, poco più di loro, tac, sei cattivo, capito? A me non è che mi sia piaciuto molto quel periodo là. E quindi cosa ho fatto? Ho scritto questa canzone per tutte le persone che ti girano intorno nel momento di fragilità e che approfittano delle debolezze altrui e l’ho portata al Festival di Sanremo. Ovviamente è arrivata ultima perché ci sono state persone che hanno fatto più marchette di me. Sono cose che capitano".
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