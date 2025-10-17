Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Morto Ed Williams, attore di Una Pallottola Spuntata e non solo: i suoi film iconici (e dove vederli)

Il celebre attore Ed Williams è morto all'età di 98 anni: è diventato famoso grazie a film come Una pallottola spuntata e non solo. Ecco dove vederli

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Morto Ed Williams: i film famosi dell'attore e dove vederli in streaming

Lutto nel mondo del cinema: il celebre attore Ed Williams è morto all’età di 98 anni. È stata la nipote, Stephanie Williams, a confermarne il decesso avvenuto il 2 ottobre, rivelando che l’attore, interprete di Ted Olson nella serie Police Squad della ABC , è morto a Los Angeles.

Ed Williams è morto: chi era l’attore e com’è diventato famoso

Williams, nato Edwin Wallace Williams il 26 novembre 1926, è venuto a mancare pochi giorni dopo la scomparsa della sua ex co-protagonista di Il padre della sposa, Diane Keaton, morta all’età di 79 anni. Prima di trasferirsi a Los Angeles nel 1955, Williams ha avuto una fiorente carriera in produzioni teatrali e radiofoniche. In seguito, ha iniziato a tenere lezioni di dizione al Los Angeles City College, cosa che gli è valsa la parte di Olson nella serie Police Squad della ABC !

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In un’intervista del 2017 con Matthew Worley della Pacific Pioneer Broadcasters, Williams ha ripercorso la sua carriera affermando: "Ho recuperato il tempo perduto e ho ottenuto una parte abbastanza decente per ricominciare a recitare". Police Squad! andò in onda per la prima volta nel marzo 1982 con una serie di sei episodi, prima di evolversi in Paramount Pictures nella saga di film Una pallottola spuntata.

Ci fu un incredibile periodo di 24 anni in cui Ed non fece provini per nessun ruolo. Scelta che spiegò con queste parole: "Non approvo i professori che vanno in giro a fare il secondo lavoro, guadagnando un sacco di soldi extra e trascurando le loro lezioni. Una volta mi faceva arrabbiare sentirlo." Con l’avvicinarsi del momento in cui la sua carriera da insegnante volgeva al termine, l’artista colse l’occasione per tuffarsi nuovamente nella professione. "Mi sentivo come il [ragazzo] che ha studiato per diventare chirurgo, ma non è riuscito a entrare in sala operatoria. Volevo entrare in sala operatoria io."

I film famosi di Ed Williams e dove vederli in streaming

Ma quali sono, dunque, i film più celebri di Ed Williams e dove è possibile vederli in streaming? Come già accennato, ricordiamo Una pallottola spuntata, film in cui interpreta il ruolo di Ted Olsen. Il film è disponibile in streaming su varie piattaforme – Paramount+, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Film, CHILI, TIMVISION -, alcune tramite abbonamento, altre per noleggio o acquisto. Williams ha recitato anche in Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura e Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale nello stesso ruolo (disponibile su Disney+, Prime Video, Apple TV, Google Play Film); in Il padre della sposa, nel ruolo del Reverendo (che sposa la coppia) – disponibile su Disney+, Prime Video, Apple TV e Google Play Film. Infine ricordiamo la sua partecipazione al film del 1993 Carnosaur – La distruzione.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Una pallottola spuntata

Una pallottola spuntata 5, Liam Neeson e Pamela Anderson pronti a tornare con un nuovo capitolo della saga

Dopo il successo della quarta pellicola, il team creativo sta già discutendo possibi...
Una pallottola spuntata

Una pallottola spuntata, tutte le misteriose location del film con Liam Neeson e Pamela Anderson

Il reboot della celebre pellicola cult anni '90 è un viaggio tra location reali e se...
La scena post-credit del reboot di Una pallottola Spuntata

Una pallottola spuntata, il significato delle scene post-credit con Liam Neeson: omaggio alle serie anni '80

Il reboot di Liam Neeson della storica saga comica con Leslie Nielsen porta con sé n...
Robin Williams

Robin Williams, 11 anni fa la tragica morte: i ruoli più iconici e dove vedere i film che lo hanno reso una star

Undici anni fa, Robin Williams moriva, lasciando un patrimonio cinematografico ricco...
Una pallottola spuntata, Pamela Anderson e Liam Neeson stanno insieme anche nella vita vera

Pamela Anderson e Liam Neeson stanno insieme: è scoppiato l'amore grazie a Una pallottola spuntata

Galeotto il film remake Una pallottola spuntata: Pamela Anderson e Liam Neeson, prot...
Risvegli in streaming su Netflix

Robin Williams su Netflix: la storia vera del medico geniale che ispirò il film

La straordinaria storia vera di Oliver Sacks: il medico che sfidò la scienza, ispirò...
Andrea Bocelli

Grace For The World, Andrea Bocelli e Pharrell Williams insieme nel concerto che unisce musica e fede: scaletta e ospiti

Piazza San Pietro diventa teatro di Grace for the World: un concerto evento unico co...
Mercoledì 2

Film e serie Tv imperdibili sulle piattaforme streaming, ma c'è un grosso problema: la sfida è appena iniziata

Ecco tutti i prezzi delle principali piattaforme di streaming dove vedere film, prog...
Andrea Preti e Venus Williams, tutto sul matrimonio a Ischia

Andrea Preti e Venus Williams, ecco il matrimonio a Ischia: invitati vip e location speciale. Tutto sui festeggiamenti

I dettagli sulle nozze in programma sull’isola partenopea: l’ex tennista Venus Willi...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Venus Williams

Venus Williams
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Andrea Preti

Andrea Preti
Alvise Rigo

Alvise Rigo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963