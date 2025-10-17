Morto Ed Williams, attore di Una Pallottola Spuntata e non solo: i suoi film iconici (e dove vederli)
Il celebre attore Ed Williams è morto all'età di 98 anni: è diventato famoso grazie a film come Una pallottola spuntata e non solo. Ecco dove vederli
Lutto nel mondo del cinema: il celebre attore Ed Williams è morto all’età di 98 anni. È stata la nipote, Stephanie Williams, a confermarne il decesso avvenuto il 2 ottobre, rivelando che l’attore, interprete di Ted Olson nella serie Police Squad della ABC , è morto a Los Angeles.
Ed Williams è morto: chi era l’attore e com’è diventato famoso
Williams, nato Edwin Wallace Williams il 26 novembre 1926, è venuto a mancare pochi giorni dopo la scomparsa della sua ex co-protagonista di Il padre della sposa, Diane Keaton, morta all’età di 79 anni. Prima di trasferirsi a Los Angeles nel 1955, Williams ha avuto una fiorente carriera in produzioni teatrali e radiofoniche. In seguito, ha iniziato a tenere lezioni di dizione al Los Angeles City College, cosa che gli è valsa la parte di Olson nella serie Police Squad della ABC !
In un’intervista del 2017 con Matthew Worley della Pacific Pioneer Broadcasters, Williams ha ripercorso la sua carriera affermando: "Ho recuperato il tempo perduto e ho ottenuto una parte abbastanza decente per ricominciare a recitare". Police Squad! andò in onda per la prima volta nel marzo 1982 con una serie di sei episodi, prima di evolversi in Paramount Pictures nella saga di film Una pallottola spuntata.
Ci fu un incredibile periodo di 24 anni in cui Ed non fece provini per nessun ruolo. Scelta che spiegò con queste parole: "Non approvo i professori che vanno in giro a fare il secondo lavoro, guadagnando un sacco di soldi extra e trascurando le loro lezioni. Una volta mi faceva arrabbiare sentirlo." Con l’avvicinarsi del momento in cui la sua carriera da insegnante volgeva al termine, l’artista colse l’occasione per tuffarsi nuovamente nella professione. "Mi sentivo come il [ragazzo] che ha studiato per diventare chirurgo, ma non è riuscito a entrare in sala operatoria. Volevo entrare in sala operatoria io."
I film famosi di Ed Williams e dove vederli in streaming
Ma quali sono, dunque, i film più celebri di Ed Williams e dove è possibile vederli in streaming? Come già accennato, ricordiamo Una pallottola spuntata, film in cui interpreta il ruolo di Ted Olsen. Il film è disponibile in streaming su varie piattaforme – Paramount+, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Film, CHILI, TIMVISION -, alcune tramite abbonamento, altre per noleggio o acquisto. Williams ha recitato anche in Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura e Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale nello stesso ruolo (disponibile su Disney+, Prime Video, Apple TV, Google Play Film); in Il padre della sposa, nel ruolo del Reverendo (che sposa la coppia) – disponibile su Disney+, Prime Video, Apple TV e Google Play Film. Infine ricordiamo la sua partecipazione al film del 1993 Carnosaur – La distruzione.
