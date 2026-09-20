"Ho commesso errori, situazione ingiustificabile". Ed Sheeran rompe il silenzio dopo la polemica su Macklemore Ed Sheeran torna a parlare di Gaza e di quanto accaduto durante il suo concerto. Le parole del cantante dopo la polemica

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Ed Sheeran è stato al centro del mirino in questi ultimi giorni, per via dell’esclusione del rapper Macklemore dal suo tour a causa delle sue posizioni filo-pastinesi. Dopo la bufera, il cantante ha così voluto parlarne liberamente, affrontando in primis il tema della situazione odierna a Gaza e ammettendo di aver commesso un errore nel gestire tutta la vicenda.

Le parole di Ed Sheeran dopo la polemica

Ed Sheeran ha pubblicato, qualche giorno fa e prima del concerto, un post su Instagram in cui ha spiegato di non voler trasformare il proprio mestiere in una piattaforma politica, e affermando anche di avere delle opinioni personali su questa guerra che sta durando già da troppo tempo.

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"Di solito non è così che apro uno show", ha invece detto lui una volta salito sul palco. E ancora: "Sono abituato al fatto che la mia musica venga criticata, e sono sempre felice di accettarlo, perché sono fortunato che a molti di voi piaccia quello che faccio, e non mi sorprende che ad altri non piaccia, è normale". Lui stesso ha fatto sapere che stavolta le critiche hanno interessato qualcosa di più importante e di più urgente, ed è per questo motivo che lui ha dovuto prendere delle decisioni non facili. Ha ammesso di aver fatto degli errori e di essere dispiaciuto per questo.

"Non ho mai voluto essere un musicista attivista" – ha continuato l’artista – "ma questo mi ha messo in mezzo a un confronto importante e appassionato sulla libertà di espressione, la questione politica più complessa al mondo". Tra l’altro, lui stesso ha affermato che i suoi concerti sono sempre stati un posto in cui poter essere sicuri e liberi.

Cosa ha detto su Gaza

Il cantante ha inoltre fatto sapere che nella sua carriera ha sempre cercato di non apparire come un commentatore politico, soprattutto perché vuole che la sua musica parli di unità e umanità e non di divisione e politica. "Ma questa è una questione umanitaria e non posso più nascondere quello che provo", ha continuato.

Ed Sheeran ha quindi parlato di quanto sia stato orribile quello che è successo il 7 ottobre in Israele, durante l’attacco al festival musicale Nova. "Ciò che sta accadendo è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato", ha infine concluso parlando appunto di Gaza. Alla fine ha chiarito di voler trasformare i suoi concerti in uno spazio in tutti sono tutti i benvenuti e in cui le persone possono stare accanto a chi ha posizioni opposte. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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