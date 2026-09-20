"Ho commesso errori, situazione ingiustificabile". Ed Sheeran rompe il silenzio dopo la polemica su Macklemore
Ed Sheeran torna a parlare di Gaza e di quanto accaduto durante il suo concerto. Le parole del cantante dopo la polemica
Ed Sheeran è stato al centro del mirino in questi ultimi giorni, per via dell’esclusione del rapper Macklemore dal suo tour a causa delle sue posizioni filo-pastinesi. Dopo la bufera, il cantante ha così voluto parlarne liberamente, affrontando in primis il tema della situazione odierna a Gaza e ammettendo di aver commesso un errore nel gestire tutta la vicenda.
Le parole di Ed Sheeran dopo la polemica
Ed Sheeran ha pubblicato, qualche giorno fa e prima del concerto, un post su Instagram in cui ha spiegato di non voler trasformare il proprio mestiere in una piattaforma politica, e affermando anche di avere delle opinioni personali su questa guerra che sta durando già da troppo tempo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Di solito non è così che apro uno show", ha invece detto lui una volta salito sul palco. E ancora: "Sono abituato al fatto che la mia musica venga criticata, e sono sempre felice di accettarlo, perché sono fortunato che a molti di voi piaccia quello che faccio, e non mi sorprende che ad altri non piaccia, è normale". Lui stesso ha fatto sapere che stavolta le critiche hanno interessato qualcosa di più importante e di più urgente, ed è per questo motivo che lui ha dovuto prendere delle decisioni non facili. Ha ammesso di aver fatto degli errori e di essere dispiaciuto per questo.
"Non ho mai voluto essere un musicista attivista" – ha continuato l’artista – "ma questo mi ha messo in mezzo a un confronto importante e appassionato sulla libertà di espressione, la questione politica più complessa al mondo". Tra l’altro, lui stesso ha affermato che i suoi concerti sono sempre stati un posto in cui poter essere sicuri e liberi.
Cosa ha detto su Gaza
Il cantante ha inoltre fatto sapere che nella sua carriera ha sempre cercato di non apparire come un commentatore politico, soprattutto perché vuole che la sua musica parli di unità e umanità e non di divisione e politica. "Ma questa è una questione umanitaria e non posso più nascondere quello che provo", ha continuato.
Ed Sheeran ha quindi parlato di quanto sia stato orribile quello che è successo il 7 ottobre in Israele, durante l’attacco al festival musicale Nova. "Ciò che sta accadendo è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato", ha infine concluso parlando appunto di Gaza. Alla fine ha chiarito di voler trasformare i suoi concerti in uno spazio in tutti sono tutti i benvenuti e in cui le persone possono stare accanto a chi ha posizioni opposte.
Potrebbe interessarti anche
Ed Sheeran, Macklemore escluso dal tour: "Mi hanno messo a tacere", l'accusa di censura ai proprietari di stadi
La decisione arriva dopo le polemiche esplose per le sue parole sulla Palestina e il...
Gli attacchi di Roger Waters a Ed Sheeran non servono, gli artisti sempre più spettatori della loro musica. E al pubblico cosa rimane?
Con l'esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran per le sue posizioni proPal, s...
Nico Sordelli sfida i “Dubbi” dell’amore: un’estate leggera che nasconde una guerra tra cuore e libertà
Con il nuovo singolo, il cantautore milanese racconta, tra ritmo estivo e malinconia...
Take That, tre concerti in Italia nel 2027 in piena nostalgia anni '90 dopo il nuovo album. Chi è rimasto della band originale
Sono ufficiali i concerti dei Take That in Italia nel 2027, lunghissimo il tour a su...
Tony Effe, la confessione choc ai fan: “Corro per smettere di fumare”. E svela sui social la dipendenza (ventennale) da cannabis e nicotina
Il trapper compagno di Giulia De Lellis ha raccontato in un video Instagram il suo r...
Al Bano canta in Israele e scoppia la polemica: “Uso la voce per ispirare la pace”, la replica dopo gli attacchi
Il concerto sold out del cantante salentino a Tel Aviv ha sollevato tantissime criti...
Garlasco in Tv, Taccia contro Giletti: "Nessuna prova, lei non è Dio in Terra". L'appunto di Sempio con una data che ricorda il delitto
Nella prima puntata de Lo Stato delle Cose lunedì 14 settembre 2026 Massimo Giletti ...
Sfera Ebbasta, polemica per le 10 ragazze allo stadio con lui: il suo silenzio e il 'sospetto' sul nuovo album
La presenza del rapper circondato da dieci ragazze vestite di nero ha fatto esploder...