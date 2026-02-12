Ed Helms abbandona le follie di Una Notte da Leoni: il suo nuovo film è una toccante storia familiare
Ed Heims e Rachel Zegler sono i protagonisti del film She Gets It from Me, una storia familiare e toccante basata su una vicenda realmente accaduta
A quasi un anno dal debutto nelle sale del controverso remake di Biancaneve, Rachel Zegler si prepara a voltare pagina. L’attrice tornerà sul set il prossimo 23 febbraio per l’inizio delle riprese di She Gets It from Me. La pellicola sarà però anche l’occasione per ritrovare sul grande schermo una star della celebre saga Una notte da Leoni: Ed Heims.
Ed Heims e Rachel Zegler al centro di una storia familiare (e vera) nel loro nuovo film
Diretto da Julia von Heinz e sceneggiato da Jay Reiss, She Gets It from Me si ispira a una storia vera. La trama ruota attorno a Nicky Jannis (Zegler), una giovane donna che, alla vigilia del proprio matrimonio, decide di rintracciare la madre biologica, Charlotte Wolfe. Lei, intanto, si chiede proprio cosa sia accaduto alla bambina abbandonata tanti anni prima. Quando madre e figlia finalmente si riuniscono, le due donne, insieme ai loro cari (Helms e Wolff), vengono trascinati in un viaggio esilarante, fatto di grandi emozioni e di un focus su tutti: la famiglia.
Il film promette di portare al cinema un territorio narrativo poco battuto. Come dichiarato dalla stessa regista: "Molti film sull’adozione si fermano al momento dell’incontro. Noi vogliamo mostrare cosa succede dopo quell’emozionante ricongiungimento, esplorando la natura della maternità tra momenti di commedia e riflessioni profonde."
I successi di Ed Heims e Rachel Zegler
Dopo due progetti di minore importanza (Y2K e Spellbound), Zegler è stata scelta per il ruolo di Biancaneve nel remake live-action. Sfortunatamente, la pellicola è stata oggetto di controversie, da alcune scelte di casting all’interpretazione dei nani e persino alle opinioni politiche dei due attori principali. Quando il film è uscito nelle sale, gli scarsi incassi al botteghino e le recensioni negative non hanno fatto che aggravare i problemi già esistenti. Ai Razzie Awards, che premiano i peggiori film dell’anno, Biancaneve ha infatti ricevuto diverse nomination, tra cui Peggior Film, Peggior Remake, Peggior Attore Non Protagonista, Peggior Regista e Peggior Sceneggiatura.
Ed Heims è invece un attore noto per i suoi ruoli comici. Ha recitato in molte commedie di successo, dalla trilogia di Una notte da leoni a Come ti rovino le vacanze fino a Prendimi!. In questa nuova pellicola, tuttavia, vedremo una parte di lui più intima e sentimentale.
