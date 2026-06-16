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Ece Irtem è morta, addio alla stella di Forbidden Fruit: le cause della morte improvvisa a 35 anni e il ricordo di Can Yaman

L’attrice turca vista anche in Mr. Wrong - Lezioni d'amore si è spenta tra le braccia della madre a causa di un arresto cardiaco fulmineo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lutto nel mondo dello spettacolo turco. L’attrice Ece Irtem, infatti, è morta improvvisamente all’età di 35 anni. Conosciuta al pubblico italiano grazie alle sue partecipazioni nelle serie tv Mr. Wrong – Lezioni d’amore e soprattutto Forbidden Fruit, Irtem è stata colpita da un arresto cardiaco e si è spenta tra le braccia della madre. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Addio a Ece Irtem, la star di Forbidden Fruit: le cause della morte a soli 35 anni

Il mondo dello spettacolo turco è in lutto per la scomparsa di Ece İrtem, attrice conosciuta dal pubblico internazionale per i suoi ruoli nelle popolari serie televisive Forbidden Fruit e Mr. Wrong – Lezioni d’amore. L’artista è venuta a mancare all’età di 35 anni, lasciando sgomenti colleghi, amici e fan che in queste ore stanno riempiendo i social di messaggi di cordoglio.

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Nata nel 1991 a Sivas, in Turchia, Ece İrtem aveva costruito nel corso degli anni una carriera apprezzata nel panorama televisivo del suo Paese. Dopo gli studi artistici con il diploma in Canto e Opera presso la Yaşar University e le prime esperienze sul piccolo schermo, era riuscita a conquistare la notorietà grazie alla partecipazione a numerose produzioni di successo, tra cui Yeni Gelin, Mahkum, The Family e soprattutto Forbidden Fruit (Yasak Elma, dove interpreta il personaggio di Meriç Kirgiz), serie che le aveva regalato grande popolarità anche all’estero e in Italia, dove la serie va in onda su Canale 5.

Il ricordo di Can Yaman e le cause della morte

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei social network, suscitando numerose reazioni da parte del mondo dello spettacolo. Tra i messaggi più toccanti è arrivato anche quello di Can Yaman, che ha voluto ricordare la collega attraverso una storia pubblicata su Instagram. L’attore ha condiviso un’immagine che li ritrae insieme durante un periodo di riprese, accompagnandola con un messaggio di affetto (l’emoticon del cuore spezzato) e vicinanza alla famiglia dell’attrice, esprimendo il proprio dolore per una perdita arrivata troppo presto.

Scomparsa nella mattinata di lunedì 15 giugno a causa di un arresto cardiaco fulmineo tra le braccia della madre, Ece İrtem lascia un vuoto profondo tra i colleghi e il pubblico che l’ha accompagnata durante la sua carriera. Stando alle prime ricostruzioni il malore sarebbe avvenuto nella sua abitazione a Kadıköy. Le immagini di sorveglianza della sera precedente mostrerebbero difficoltà di equilibrio e un’andatura instabile al rientro a casa, sotto gli occhi della madre. Sebbene un primo riscontro medico abbia indicato un infarto, la magistratura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

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