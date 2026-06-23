Ece Irtem, cosa dice l'autopsia: “Tre ferite sul braccio” e il morso di una scimmia. Com’è morta davvero la star di Forbidden Fruit Ece Irtem è morta all'età di 35 anni, ma i motivi non sono ancora stati accertati. Ecco cosa potrebbe dire l'autopsia

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Mediaset Infinity

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La morte di Ece Irtem ha scosso il mondo dello spettacolo internazionale, che aveva conosciuto l’attrice nella rinomata soap Forbidden Fruit ma anche in altre serie tv come The Family e Mr Wrong – Lezioni d’Amore, in cui aveva anche recitato Can Yaman. Aveva 35 anni e si presume che possa essere scomparsa a seguito di un arresto cardiaco, anche se le cause sono ancora tutte da accertare.

In queste settimane si è in attesa dell’autopsia sul corpo dell’attrice e, nell’attesa di vedere i risultati, sono venute fuori nuove ipotesi sulle cause del suo decesso. A parlarne è stato il suo avvocato Uğur Gökkoyun, che ha fatto sapere di aver notato la presenza di tre ferite sul braccio sinistro, presumibilmente provocate a seguito di un morso di scimmia.

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"A seguito del ritrovamento di tre cicatrici sul braccio sinistro della mia cliente, Ece İrtem, deceduta nella sua abitazione il 15 giugno 2026" – si legge sul comunicato rilasciato dal legale – "i familiari hanno dichiarato che era stata morsa da una scimmia durante un viaggio in Thailandia. Consultazioni con esperti del settore hanno rivelato che i morsi di scimmia possono avere conseguenze fatali, tra cui la sepsi (avvelenamento del sangue). Oggi è stata presentata una richiesta alla procura affinché anche questo aspetto venga preso in considerazione durante l’autopsia".

Le presunte cause di morte di Ece Irtem

Al momento il morso è stato analizzato da chi dovrà procedere all’autopsia, ossia il professor Meltem Tasbakan, cioè il presidente dell’Associazione degli specialisti in malattie infettive e microbiologia clinica (EKMUDI). Quest’ultimo sostiene infatti che un morso può provocare la morte mediante la sepsi oppure un’encefalite fatale, cioè un’infiammazione del cervello.

In più, il medico ha dichiarato che i virus dell’herpes B si trovano soprattutto nei morsi di scimmia. In questo caso, occorre l’immediato ricovero in ospedale. Si tratta in realtà di scimmie che si trovano soprattutto nell’Asia orientale; se si viene a contatto con questo tipo di animale, ci si dovrebbe lavarsi abbondantemente con acqua e farsi somministrare la profilassi antirabbica e antitetanica, oltre che segnalare il morso all’ospedale.

Cosa era successo a Ece Irtem prima della sua scomparsa

L’attrice turca avrebbe quindi incontrato queste scimmie durante la sua permanenza in Thailandia, un luogo che lei amava e in cui andava spesso. Ad esempio, nel 2020 è stata scattata una fotografia sulla nota Monkey Beach delle isole Phi Phi. Nel frattempo, sono state smentite le voci che parlavano di un suo presunto consumo di alcol e antidepressivi e di una sua dipendenza da queste sostanze.

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