È sempre mezzogiorno, Clerici stoppata all’ultimo minuto: perché è saltata la diretta di oggi 5 novembre Cambio di programma improvviso per Rai 1: il cooking show non va in onda con la consueta diretta ma con una puntata speciale dedicata alle migliori ricette.

I telespettatori oggi sono rimasti particolarmente sopresi da un cambiamento improvviso della programmazione di Rai 1. Al termine della consueta puntata di Storie Italiane, la linea è infatti passata a È sempre mezzogiorno, l’amatissimo cooking show di Antonella Clerici. In apertura, la conduttrice ha però annunciato la messa in onda di un Best of, ovvero una puntata dedicata alle ricette più belle dell’ultimo periodo. Pare infatti che la diretta di oggi sia stata stoppata all’ultimo minuto. Il motivo? Scopriamolo.

È sempre mezzogiorno, salta la diretta: perché

"E oggi una puntata assolutamente speciale con le più belle ricette che abbiamo fatto quest’anno… Eccole", ha annunciato Antonella Clerici proprio oggi prima di mandare in onda una puntata Best of di È sempre mezzogiorno, con le più belle ricette dell’ultimo periodo, saltando dunque la consueta puntata in diretta che molti telespettatori si aspettavano. Da quanto emerge, questo repentino cambio di programma sarebbe da ricondurre allo sciopero indetto dai lavoratori della Rai a Milano.

A spiegare la situazione ci ha infatti pensato Il Fatto Quotidiano con queste parole: "Oggi la puntata salterà per logiche sindacali… L’obiettivo è ottenere risposte concrete su contrattazione, gestione del personale e investimenti". Insomma, la messa in onda della diretta sarebbe stata stoppata all’ultimo minuto proprio per problemi legati allo sciopero di oggi, indetto di diritto per porre l’attenzione sulla politica del personale, ma la consueta programmazione riprenderà in maniera regolare già da domani. Per oggi i telespettatori non potranno fare altro che godersi alcune ricette già viste nelle puntate precedenti, sempre alla prezenza degli iconici chef del programma.

Rai, scioperi in vista per i lavoratori della rete ammiraglia

E quello di oggi non sarà nemmeno l’unico sciopero a cui assisteremo, dato che prossimamente potranno verificarsi nell’Azienda Pubblica Tv situazioni molto simili. Come riportato sempre da Il Fatto Quotidiano, sarebbe previsto un nuovo sciopero anche per anche venerdì 7 novembre anche se questa volta dovrebbe riguardare soltanto i lavoratori di Rai Pubblicità. "La mobilitazione nasce dalla stagnazione del Contratto Collettivo di Lavoro, il cui rinnovo è fermo da anni…", riporta il Fatto.

Per Antonella Clerici e il suo amatissimo cooking show del mezzogiorno questo nuovo sciopero potrebbe significare una puntata senza pubblicità, che se per gli addetti ai lavori non è certo una buona notizia, per il pubblico potrebbe invece essere l’occasione giusta per vedere un intero programma senza alcuna interruzione. Ma per sapere nel dettaglio cosa accadrà occorrerà aspettare un paio di giorni.

