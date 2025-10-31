È sempre mezzogiorno, puntata ‘spaventosa’: Antonella Clerici irriconoscibile. Perché
Tra colori, spaventi e romanticismo: la puntata di Halloween di È sempre mezzogiorno conquista il pubblico e incorona Antonella Clerici regina della festa.
A È sempre mezzogiorno oggi l’atmosfera era diversa dal solito. La cucina di Antonella Clerici si è trasformata a festa per una puntata dedicata ad Halloween, ma con un tocco particolare: quello del Día de los Muertos, la tradizione messicana che celebra la vita con musica, fiori e colori accesi. Un’idea che ha conquistato il pubblico fin dall’apertura, con la scenografia trasformata e l’energia contagiosa della padrona di casa.
È sempre mezzogiorno apre in grande stile
Antonella è entrata in studio accolta da una piccola orchestra con sombrero, mentre gli altri volti dello show la attendevano. Indossava un lungo abito nero a balze con dettagli vivaci, una grande tiara di fiori e un trucco da teschio impreziosito da perle e applicazioni luminose, in perfetto stile messicano. Dopo qualche minuto ha scherzato con il pubblico togliendo la corona – "È bellissima, ma ho dovuto toglierla perché pesava molto, non riuscivo a camminare con questa addosso", e poggiandola sul tavolo tra le risate generali.
Cucina e atmosfera spaventose
Gli chef si sono sbizzarriti con piatti a tema autunnale e messicano. Tra le ricette più curiose, la "Carbonera", una carbonara al nero di seppia, e le tortillas farcite, servite con accompagnamenti classici della cucina messicana e piccoli dettagli ispirati alla festa dei morti. Tutti i protagonisti del programma indossavano abiti coordinati, con teschi dipinti sul volto e accessori variopinti. L’effetto visivo è stato di grande impatto, e i commenti online non si sono fatti attendere.
Momento romantico tra Daniele Persegani e Cristiana Lunardini
Durante la puntata, Antonella ha voluto condividere con il pubblico una breve clip che ha sorpreso tutti. Cristina Lunardini, la "zia Cri" del programma, entrando nel suo camerino, ha trovato un mazzo di rose rosse a forma di cuore, con coriandoli e una dedica misteriosa: "Il mio pensiero vola verso di te, grazie per quello che sei! Tuo…". In studio è scattata subito la curiosità, e Clerici non ha perso tempo nel chiedere spiegazioni. Lo sguardo di Daniele Persegani, visibilmente imbarazzato, ha lasciato più di un sospetto, anche se ha negato ogni coinvolgimento. Il pubblico sa che tra i due ormai è nato qualcosa di più della semplice amicizia.
Antonella Clerici regina dell’Halloween televisivo
Antonella Clerici si conferma ancora una volta la regina indiscussa dell’Halloween televisivo, capace di rendere ogni edizione unica. Sui social, soprattutto su X, i telespettatori hanno riempito la rete di commenti entusiasti, elogiando la cura dei particolari, la leggerezza e la simpatia della conduttrice. Molti hanno scritto che solo lei riesce a rendere Halloween così sentito in tv: "Antonella Clerici è l’unica che si impegna così tanto per festeggiare Halloween", ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: "La tiara pesava un chilo ma lei l’ha portata con la solita grazia. Regina assoluta!". C’è anche chi ha sottolineato l’atmosfera del programma: "La mia puntata preferita di ogni stagione del programma!", e ancora: "Ogni anno Antonella supera se stessa, che queen".
