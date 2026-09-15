È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici non va in onda: perché Rai 1 cambia programmazione (e allunga Eleonora Daniele) È sempre mezzogiorno non va in onda oggi 15 settembre: Antonella Clerici lascia il posto alla diretta dei funerali di Emma Bonino, cambia anche l’orario di Eleonora Daniele.

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Piccolo cambio di programma per il pubblico di Rai 1. È sempre mezzogiorno oggi, martedì 15 settembre 2026, non va in onda. Antonella Clerici non sarà quindi al suo consueto posto nella fascia del mezzogiorno, a pochi giorni dalla ripartenza del programma dopo la pausa estiva. Lo stop è legato a una precisa scelta di palinsesto: la prima rete dedicherà infatti parte della mattinata alla diretta dei funerali di Stato di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all’età di 78 anni.

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È sempre mezzogiorno, perché oggi 15 settembre non va in onda

La programmazione di Rai 1 cambia nella tarda mattinata per seguire in diretta le esequie di Emma Bonino. Dopo UnoMattina, in onda dalle 8.35, sarà la volta di Storie Italiane con Eleonora Daniele, che oggi avrà una durata maggiore rispetto al consueto e proseguirà fino alle 12.20. A quell’ora la linea passerà allo speciale Tg1 dedicato ai funerali di Emma Bonino, con la diretta dalla Protomoteca del Campidoglio. È proprio questo cambiamento a far saltare la puntata odierna di È sempre mezzogiorno: uno stop eccezionale legato all’attualità e che riguarda soltanto la giornata di oggi.

Il daytime di Rai 1 tornerà poi alla sua normale programmazione dopo il Tg1 delle 13.30. Alle 14 è confermato l’appuntamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, seguito dalla soap Il Paradiso delle Signore alle 16 e, nel pomeriggio, da La Vita in Diretta con Alberto Matano alle 16.55.

Funerali Emma Bonino, dove e quando seguirli in tv

I funerali di Stato di Emma Bonino si tengono oggi, martedì 15 settembre, a Roma. La cerimonia è prevista alle 12.30 nella Protomoteca del Campidoglio e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Lo speciale del Tg1 prenderà il via alle 12.20, consentendo alla rete di raccontare l’arrivo delle autorità e degli ospiti e di seguire poi la cerimonia. La scelta di dedicare la fascia del mezzogiorno all’ultimo saluto a Bonino modifica quindi temporaneamente il palinsesto abituale della prima rete. Per il pubblico di Antonella Clerici, l’assenza sarà però limitata a una sola puntata.

Ecco come cambia la programmazione del daytime della prima rete (QUI l’intera giornata):

8.35 – UnoMattina

– UnoMattina 9.50 – Storie Italiane

– Storie Italiane 12.20 – Speciale Tg1 -funerali di Emma Bonino

– Speciale Tg1 -funerali di Emma Bonino 12.30 – Funerali di Stato di Emma Bonino

– Funerali di Stato di Emma Bonino 13.30 – Tg1

– Tg1 14.00 – La Volta Buona

– La Volta Buona 16.00 – Il Paradiso delle Signore

– Il Paradiso delle Signore 16.55 – La Vita in Diretta

Ascolti È sempre mezzogiorno, il ritorno di Antonella Clerici parte bene

Lo stop di oggi arriva, tra l’altro, dopo una prima settimana che ha dato segnali positivi sul fronte degli ascolti di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici è tornata in onda lunedì 7 settembre con 1.598.000 spettatori e il 17,4% di share. Il giorno successivo il programma ha fatto ancora meglio, raggiungendo 1.614.000 spettatori e il 17,8%, che rappresenta il dato più alto della prima settimana. Nel complesso, nei primi cinque appuntamenti della nuova stagione, È sempre mezzogiorno ha viaggiato intorno a 1,5 milioni di spettatori di media, con uno share medio nell’ordine del 16,5%, tenendo testa a Forum su Canale 5. Un bilancio positivo per il ritorno di Antonella Clerici, soprattutto considerando che si trattava delle prime puntate dopo la lunga pausa estiva. Il pubblico, insomma, sembra aver ritrovato senza difficoltà il suo appuntamento con ricette, ospiti e chiacchiere in cucina. Oggi, però, i fornelli di Rai 1 restano spenti solo per un giorno: la Clerici tornerà regolarmente con È sempre mezzogiorno da mercoledì 16 settembre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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