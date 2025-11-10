Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Antonella Clerici, lo scivolone in diretta crea il caos a È sempre mezzogiorno: "Scusate tanto"

Un momento di confusione e risate nello studio del mezzogiorno, dove la conduttrice e il suo compagno di avventure Alfio Bottaro hanno fatto qualche piccolo errore.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La nuova settimana di È sempre mezzogiorno si è aperta come di consueto, con la conduttrice accolta dal calore del pubblico e dal suo gruppo di collaboratori. Tutto sembrava scorrere nella normalità fin quando la conduttrice tanto amata da tutti, Antonella Clerici, si è persa nella scaletta, svelato anticipatamente la risposta ad uno dei quiz della puntata.

La gaffe di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Nel momento dedicato alla consueta domanda a premio, Antonella ha coinvolto una telespettatrice in collegamento chiedendole di indovinare quale ricetta avrebbe proposto la chef Chloe Facchini nella seconda parte della trasmissione: "la nostra Chloe che tipo di Tortelli preparerà oggi per la ricetta di Mezzogiorno?". La conduttrice ha continuato: "Le risposte sono: A, Tortelloni Monelli; B, Tortelloni Gustosi, C, Tortelloni Tremendi". La concorrente ha risposto con sicurezza "B", concludendo poi il collegamento. Purtroppo in seguito la conduttrice, in un momento di distrazione, ha finito per svelare lei stessa la risposta esatta. Dopo aver salutato la concorrente, il programma è continuato, fin quando non si è lasciata sfuggire: "Allora io adesso vado dalla mia Chloe… Ah giusto adesso andiamo in pubblicità, ma poi con Chloe facciamo dei Tortelli Golosi!". Una voce fuori campo si è subito fatta sentire, sussurrando un "Noo!", segno che qualcosa non andava. La Clerici, accorgendosi dell’errore, si è portata le mani alla bocca tra le risate generali: "Ah, perché era la ricetta del Mezzogiorno??". Con la sua solita ironia, ha poi aggiunto: "Eeeh, è lunedì, è proprio lunedì!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’imprevisto in diretta trasformato in un bel siparietto

Il pubblico in studio ha reagito con applausi e risate, e al rientro dalla pubblicità la conduttrice ha voluto confermare e chiarire agli spettatori che la concorrente aveva già dato la sua risposta prima della gaffe, rassicurando tutti e prendendo con leggerezza l’accaduto. Insomma, ancora una volta Antonella ha dimostrato di saper affrontare la diretta con la spontaneità che la contraddistingue.

Il lapsus di Alfio Bottaro

Poco prima, anche Alfio Bottaro era finito al centro dell’ilarità generale per un lapsus divertente. Durante un sondaggio sulla vita sentimentale della chef Cristina Lunardini, la storica "Zia Cri", Bottaro, leggendo i risultati, ha detto con naturalezza: "Ho fatto lo spoglio della Lunardini" invece di "Dei voti per la Lunardini". Una frase che ha scatenato le risate dello studio e la pronta battuta di Antonella, che ha riportato l’attenzione sul gioco senza riuscire a trattenere il sorriso. Tra gaffe e momenti esilaranti, la puntata ha mostrato ancora una volta il lato più umano e autentico di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici e la sua squadra hanno saputo affrontare ogni imprevisto con ironia e leggerezza, mostrando anche stavolta il bel clima del programma.

Potrebbe interessarti anche

Antonella Clerici

È sempre mezzogiorno, puntata ‘spaventosa’: Antonella Clerici irriconoscibile. Perché

Tra colori, spaventi e romanticismo: la puntata di Halloween di È sempre mezzogiorno...
Antonella Clerici

È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici non crede ai suoi occhi: “Programma surreale”, poi la commozione

La puntata di oggi si è aperta con un siparietto esilarante che ha visto come protag...
Andrea Mainardi e Antonella Clerici

Clerici apre È sempre mezzogiorno con dedica ad Andrea Delogu, poi è Mainardi show: gaffe hot e annuncio tenerissimo

È sempre mezzogiorno si è trasformato in un mix di gaffe e ironia spontanea, mettend...
Andrea Mainardi e Antonella Clerici

Antonella Clerici sbotta in diretta Tv: "Che cavolo vuoi?", poi le urla di chef Mainardi

Risate, doppi sensi e un imprevisto finale a È sempre mezzogiorno: Clerici trasforma...
Antonella Clerici - È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici 'dimezzata', perché la Rai ha tagliato È Sempre Mezzogiorno

La conduttrice ha condotto il consueto appuntamento del cooking show di Rai 1 in ver...
Antonella Clerici

Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno  

Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata i...
Rai 1, i segreti del successo di Antonella Clerici

Antonella Clerici, tra genuinità e popolarità senza tempo: i segreti della regina del mezzogiorno

Un successo dato da autenticità e sorrisi e che ha resto È sempre Mezzogiorno uno de...
è sempre mezzogiorno

È sempre mezzogiorno, Clerici stoppata all’ultimo minuto: perché è saltata la diretta di oggi 5 novembre

Cambio di programma improvviso per Rai 1: il cooking show non va in onda con la cons...
è sempre mezzogiorno - omaggio a Mondaini e Baudo

È sempre Mezzogiorno, settimana dell’AIRC: Antonella Clerici omaggia Sandra Mondaini e Pippo Baudo

In occasione della campagna per la ricerca contro il cancro, la conduttrice ha ricor...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Angie

Angie
Rosy Chin

Rosy Chin
Pier C - Piercesare Fagioli

Pier C
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963