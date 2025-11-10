Antonella Clerici, lo scivolone in diretta crea il caos a È sempre mezzogiorno: "Scusate tanto" Un momento di confusione e risate nello studio del mezzogiorno, dove la conduttrice e il suo compagno di avventure Alfio Bottaro hanno fatto qualche piccolo errore.



La nuova settimana di È sempre mezzogiorno si è aperta come di consueto, con la conduttrice accolta dal calore del pubblico e dal suo gruppo di collaboratori. Tutto sembrava scorrere nella normalità fin quando la conduttrice tanto amata da tutti, Antonella Clerici, si è persa nella scaletta, svelato anticipatamente la risposta ad uno dei quiz della puntata.

La gaffe di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Nel momento dedicato alla consueta domanda a premio, Antonella ha coinvolto una telespettatrice in collegamento chiedendole di indovinare quale ricetta avrebbe proposto la chef Chloe Facchini nella seconda parte della trasmissione: "la nostra Chloe che tipo di Tortelli preparerà oggi per la ricetta di Mezzogiorno?". La conduttrice ha continuato: "Le risposte sono: A, Tortelloni Monelli; B, Tortelloni Gustosi, C, Tortelloni Tremendi". La concorrente ha risposto con sicurezza "B", concludendo poi il collegamento. Purtroppo in seguito la conduttrice, in un momento di distrazione, ha finito per svelare lei stessa la risposta esatta. Dopo aver salutato la concorrente, il programma è continuato, fin quando non si è lasciata sfuggire: "Allora io adesso vado dalla mia Chloe… Ah giusto adesso andiamo in pubblicità, ma poi con Chloe facciamo dei Tortelli Golosi!". Una voce fuori campo si è subito fatta sentire, sussurrando un "Noo!", segno che qualcosa non andava. La Clerici, accorgendosi dell’errore, si è portata le mani alla bocca tra le risate generali: "Ah, perché era la ricetta del Mezzogiorno??". Con la sua solita ironia, ha poi aggiunto: "Eeeh, è lunedì, è proprio lunedì!".

L’imprevisto in diretta trasformato in un bel siparietto

Il pubblico in studio ha reagito con applausi e risate, e al rientro dalla pubblicità la conduttrice ha voluto confermare e chiarire agli spettatori che la concorrente aveva già dato la sua risposta prima della gaffe, rassicurando tutti e prendendo con leggerezza l’accaduto. Insomma, ancora una volta Antonella ha dimostrato di saper affrontare la diretta con la spontaneità che la contraddistingue.

Il lapsus di Alfio Bottaro

Poco prima, anche Alfio Bottaro era finito al centro dell’ilarità generale per un lapsus divertente. Durante un sondaggio sulla vita sentimentale della chef Cristina Lunardini, la storica "Zia Cri", Bottaro, leggendo i risultati, ha detto con naturalezza: "Ho fatto lo spoglio della Lunardini" invece di "Dei voti per la Lunardini". Una frase che ha scatenato le risate dello studio e la pronta battuta di Antonella, che ha riportato l’attenzione sul gioco senza riuscire a trattenere il sorriso. Tra gaffe e momenti esilaranti, la puntata ha mostrato ancora una volta il lato più umano e autentico di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici e la sua squadra hanno saputo affrontare ogni imprevisto con ironia e leggerezza, mostrando anche stavolta il bel clima del programma.

