È sempre Mezzogiorno, settimana dell’AIRC: Antonella Clerici omaggia Sandra Mondaini e Pippo Baudo In occasione della campagna per la ricerca contro il cancro, la conduttrice ha ricordato un momento passato con un video speciale: scopriamo di più.

Per tutta la settimana abbiamo assistito all’iniziativa I Giorni della Ricerca, ovvero il periodo dell’anno in cui la Fondazione AIRC promuove informazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca contro il cancro. Come sempre, anche la rete ammiraglia Rai ha partecipato alla campagna promuovendola attraverso trasmissioni TV, radio, web e social. Antonella Clerici è stata come sempre in prima linea, parlando dell’importante tema a È sempre mezzogiorno. E proprio oggi ha voluto iniziare la puntata con un video speciale in ricordo di Sandra Mondaini, che le ha passato il testimone come rappresentante dell’AIRC ormai molti anni fa, e dell’indimenticabile Pippo Baudo: scopriamo di più.

Antonella Clerici omaggia Baudo e Mondaini per la settimana dell’AIRC

Antonella Clerici è ambasciatrice di AIRC da ormai molti anni e, grazie al suo volto noto e alla fiducia del pubblico, ogni anno si impegna a rendere più visibili temi complessi come la ricerca oncologica, la prevenzione e l’importanza della donazione. In occasione della campagna I Giorni della Ricerca, Antonella ha infatti affrontate il tema molte volte nel corso delle puntate di È sempre Mezzogiorno.

Nella puntata di oggi, venerdì 7 novembre, Antonella è entrata in scena ricordano proprio il momento nel quale, nell’ormai lontano 2009, le venne affidato il ruolo di ambasciatrice AIRC dall’inimitabile Sandra Mondaini alla presenza dell’indimenticabile Pippo Baudo. Per l’occasione la conduttrice ha quindi mandato in onda un video speciale di quel momento, omaggiando due grandi personaggi della televisione italiana a cui ha voluto molto bene e che purtroppo oggi non ci sono più.

Sandra Mondaini e Pippo Baudo, personaggi immortali della televisione italiana

Sandra Mondaini, morta il 21 settembre 2010 a Milano, è stata un’artista poliedrica ed estremamente versatile, in grado di passare con estrema scioltezza dal varietà alla sit-com, e da attrice teatrale televisiva a modella e soubrette. Negli anni, Sandra ha avuto un ruolo significativo come testimone e madrina per la Fondazione AIRC, tanto da essere spesso citata e ricordata come "storica madrina" delle iniziative AIRC.

Anche il grande Pippo Baudo non è però stato da meno. Scomparso lo scorso 16 agosto 2025 a Roma, Baudo è stato una pietra miliare della televisione italiana, con una carriera televisiva lunghissima (oltre sessant’anni) e la conduzione di decine di programmi di grande successo. In tutto questo, anche Baudo ha avuto un ruolo significativo nella comunicazione e sensibilizzazione verso la ricerca contro il cancro, grazie alla collaborazione con la Fondazione AIRC. Fu proprio lui, nel 1995, a ideare per la Rai il progetto "Storie al Microscopio", una maratona televisiva-informativa a favore di AIRC che ha segnato il vero inizio della proficua collaborazione tra l’AIRC e la rete ammiraglia.

