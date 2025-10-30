È sempre mezzogiorno, Clerici apre con dedica ad Andrea Delogu. Poi è Mainardi show: gaffe hot e annuncio tenerissimo È sempre mezzogiorno si è trasformato in un mix di gaffe e ironia spontanea, mettendo in difficoltà Antonella Clerici e scatenando le risate del pubblico.

Una puntata che doveva essere all’insegna della leggerezza si è trasformata in un piccolo show di gaffe, battute scappate di bocca e momenti di imbarazzo. Antonella Clerici, come sempre, ha cercato di tenere le redini, ma la spontaneità ha avuto la meglio.

È sempre mezzogiorno: il lieto annuncio con Antonella Clerici e Andrea Mainardi

Quella andata in onda oggi su Rai 1 è stata una puntata di È sempre mezzogiorno tutt’altro che ordinaria. Tra momenti teneri e siparietti imprevisti, il mezzogiorno di Antonella Clerici ha regalato al pubblico un mix di emozione e leggerezza, ma anche qualche battuta di troppo che ha fatto sorridere lo studio e i telespettatori. La trasmissione si è aperta con un momento toccante, dedicato al fratello di Andrea Delugu, scomparso tragicamente nelle scorse ore, Clerici ha iniziato: "Volevo aprire questa puntata mandando un grande abbraccio da parte mia e da parte anche di tutti noi alla mia amica e collega Andrea Delogu, che come avete sentito e letto ha perso suo fratello giovanissimo a soli 18 anni per un incidente stradale così all’improvviso". Un pensiero che ha commosso tutti, prima che l’atmosfera tornasse più serena con l’arrivo dello chef Andrea Mainardi. È proprio lui ad aver portato una nota di gioia, annunciando insieme alla conduttrice la notizia della futura nascita di sua figlia, di cui si sapeva la lieta attesa, ma non il sesso. Clerici spiega: "La vita toglie e dà, oggi Andrea mi dice: Ti devo dare una bella notizia: sarà una bambina", seguito da un baby shower improvvisato in studio ha poi contribuito a restituire il sorriso a tutti.

Battute a doppio senso e risate in diretta

Da lì in poi, però, la puntata ha preso una piega inaspettata. Parlando di premi viaggio, Mainardi ha ricordato il suo primo viaggio da diciottenne a Santo Domingo: "Mio papà mi ha fatto un bellissimo regalo e mi ha mandato a Santo Domingo", ha raccontato. Clerici ha provato a scherzarci su, ma la conversazione è subito deragliata quando lo chef ha aggiunto: "Se vuoi entro nei dettagli". "No no, non voglio che entri nei dettagli", ha ribattuto Antonella tra le risate, cercando di contenere la situazione. Mainardi ha tentato di correggersi parlando di cosa avesse mangiato, ma la conduttrice ha chiuso la gag con un commento ironico: "Non credo che tu abbia mangiato molto a Santo Domingo", provocando l’ilarità generale.

Antonella Clerici risponde a tono: la frecciata sull’età

Non è mancato neppure un momento di "autoironia forzata" quando Clerici ha chiesto a Mainardi la sua età. Alla risposta dello chef, "Ho 42 anni, 20 in meno di mia mamma", Antonella ha replicato senza mezzi termini: "Comunque è uno str*o, perché sa che io ho la stessa età di sua mamma e lo vuole sottolineare". Un botta e risposta che ha fatto esplodere lo studio in una risata, dimostrando ancora una volta la familiarità tra i due.

La "pasta della perdizione" e la gaffe hot

Ma il momento clou è arrivato con la ricetta del giorno. Mentre preparava quella che ha ribattezzato "la pasta della perdizione", Mainardi si è lasciato scappare un’introduzione che ha spiazzato tutti: "Signori, mettetevi sul divano, allacciate le cinture di sicurezza e mettete il casco, poi slacciate la cintura dei pantaloni… Perché dopo quello che sto preparando sarà tutto un disastro". Un commento che ha scatenato l’immediata reazione della Clerici, che mettendosi una mano alla fronte ha riso, guardando in basso. Da quel momento la puntata è diventata un crescendo di risate e battute, con Antonella che ha cercato di riportare la calma tra un sorriso e l’altro.

