È sempre mezzogiorno, gaffe della Clerici sulla canzone vincitrice dell'Eurovision: "Bangaranga? Avevo capito un'altra cosa" La conduttrice commenta il trionfo bulgaro all’Eurovision 2026, ma storpia il titolo del brano e si lascia sfuggire una battuta che fa subito sorridere tutti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’Eurovision Song Contest 2026 si è concluso da pochi giorni, eppure continua ancora a far parlare di sé anche lontano dal palco di Vienna. Tra commenti, classifiche, polemiche e tormentoni destinati a entrare nelle playlist estive, uno dei momenti più chiacchierati delle ultime ore è arrivato direttamente dalla televisione italiana, durante la puntata di È sempre mezzogiorno, dove Antonella Clerici si è resa protagonista di una gaffe tanto spontanea quanto divertente.

È sempre mezzogiorno: la gaffe di Antonella Clerici sull’Eurovision

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La conduttrice, aprendo la trasmissione con il brano vincitore dell’edizione 2026 dell’Eurovision, ha infatti sbagliato il titolo della canzone, trasformando Bangaranga in altro: "Iniziamo ora, l’avete sentita la canzone? Com’è che si chiama? Banga Banga". Un lapsus che, inevitabilmente, ha richiamato alla mente un’espressione ben diversa e decisamente più famosa, provocando l’immediata reazione dello studio e una raffica di sorrisi tra i presenti. La scena, nel giro di pochi minuti, ha iniziato a circolare anche online, dove molti telespettatori hanno commentato l’episodio sottolineando come proprio la spontaneità della Clerici sia da sempre uno degli elementi più apprezzati dal pubblico.

Il momento della gaffe in diretta e la risposta iconica della conduttrice

Tutto è successo nei primi minuti della trasmissione. Antonella Clerici stava introducendo la canzone con cui Dara ha portato la Bulgaria alla vittoria dell’Eurovision Song Contest quando, pronunciando il titolo del brano si è chiaramente confusa. Il cuoco in studio l’ha corretta immediatamente, facendo notare l’errore. La conduttrice, però, invece di imbarazzarsi o cercare di cambiare rapidamente discorso, ha reagito con la leggerezza: "Mi veniva in mente un’altra cosa, meglio non dirla!", ha scherzato subito dopo,facendo riferimento ad un’espressione ben diversa.

La battuta ha scatenato le risate dello studio, trasformando velocemente un semplice lapsus in uno dei momenti più divertenti della puntata. Del resto, proprio questa capacità di lasciarsi andare ed essere molto ironica ha reso Antonella Clerici una delle figure televisive più amate dal pubblico italiano. Subito dopo la gag, la conduttrice ha comunque ripreso il filo del discorso parlando seriamente della canzone vincitrice e spiegando di aver apprezzato molto il pezzo portato in gara dalla Bulgaria. "È la canzone della Bulgaria che ha vinto, molto carina e molto allegra, secondo me la gente ha bisogno davvero di allegria", ha detto durante la trasmissione.

Il successo di Bangaranga all’Eurovision e le parole di supporto per Sal Da Vinci

Intanto il successo di Bangaranga continua a essere uno degli argomenti centrali tra gli appassionati del contest europeo. Il titolo della canzone, che in creolo giamaicano significa "rivolta", racchiude un significato molto preciso, legato alla scoperta della propria forza interiore e alla necessità di affrontare la vita scegliendo l’amore invece della paura. Un messaggio che, secondo molti commentatori, avrebbe contribuito al forte impatto emotivo del pezzo durante la finale. La cantante era stata scelta attraverso la Nacionalnata Selekcija, il format bulgaro equivalente al nostro Festival di Sanremo, dove aveva convinto sia il televoto sia la giuria.

Nel corso della puntata, Antonella Clerici ha voluto dedicare anche alcune parole all’Italia e in particolare a Sal Da Vinci, che a Vienna ha ottenuto un quinto posto considerato comunque molto positivo vista la competizione particolarmente forte di quest’anno. La conduttrice ha sottolineato come il risultato raggiunto dall’artista italiano sia degno di nota, soprattutto in un’edizione così competitiva.

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