Antonella Clerici 'dimezzata', perché la Rai ha tagliato È Sempre Mezzogiorno
La conduttrice ha condotto il consueto appuntamento del cooking show di Rai 1 in versione ‘ridotta’: perché e cosa è successo
È sempre mezzogiorno torna in onda in versione ‘ridotta’. Oggi martedì 4 novembre 2025, infatti, il cooking show di Antonella Clerici è iniziato alle 12:50 per lasciare spazio su Rai 1 a un’edizione speciale del Tg1. Spazio poi alle ricette in compagnia dei cuochi Antonio Paolino, Fulvio Marino, Sergio Barzetti e del ‘professore’ Daniele Persegani. Scopriamo cos’è successo in puntata e tutti i dettagli.
È sempre mezzogiorno: perché è slittata la messa in onda (martedì 4 novembre 2025)
Appuntamento dimezzato per È sempre mezzogiorno. Oggi martedì 4 novembre 2025, infatti, il cooking show condotto da Antonella Clerici non è andato in onda nel consueto appuntamento delle 12 del daytime di Rai 1. Partenza rinviata alle 12:50 per fare spazio allo speciale del Tg1 dedicato alla cerimonia per la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. In occasione della festa nata nel 1922 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale e il completamento dell’unificazione risorgimentale, infatti, da Ancona sono intervenuti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro della Difesa Guido Crosetto.
La puntata di oggi: Antonella Clerici e la cucina dei ‘suoi’ chef
In onda dalle 12:50, dunque, Antonella Clerici ha subito fatto sapere: "Oggi avremo dei tempi più rapidi". Spazio quindi alla ricetta del giorno, vale a dire a una torta di patate in pasta brisée con robiola e pistacchio, infornata dalle sapienti mani del cuoco Antonio Paolino. Sergio Barzetti ha poi illustrato la preparazione di un risotto al vino, mantecato con abbondante (a dir poco) formaggio e ricoperto di salsiccia. "Noi non sappiamo neanche cosa siano le cose dietetiche, altrimenti non faremmo questo programma" ha scherzato Antonella Clerici, intenta a gustarsi il piatto. "Non ti preoccupare, parlo io" ha ironizzato lo chef Gian Piero Fava, che ha poi spiegato il suo ossobuco con verdure, ma la conduttrice si è difesa per tutta risposta: "Sono in cucina e mangio, cosa devo fare?".
