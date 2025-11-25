Elisabetta Canalis, che gaffe a È sempre Mezzogiorno: "Ma chissenefrega", poi il retroscena sul 'Pollo alla Canalis' Un incontro pieno di sorprese e rivelazioni sulla vita della Canalis a Los Angeles, con riferimenti alla figlia e al nuovo fidanzato, e anche un iconico scoop sul passato.

Durante la puntata odierna di È sempre Mezzogiorno, Elisabetta Canalis è arrivata in studio con entusiasmo pronta a presentare il suo nuovo libro, trovandosi però protagonista di una piccola gaffe linguistica che ha divertito tutti. Una chiacchierata vivace, accompagnata dalle domande di Antonella Clerici, che si è presto allargata al suo amore per la Sardegna, ai cani, alla sua vita privata e persino alla ormai leggendaria vicenda del celebre petto di pollo.

La gaffe sul congiuntivo a È sempre Mezzogiorno

L’arrivo di Canalis nello studio è stato accolto con grande calore da Antonella Clerici, che l’ha introdotta ricordando la sua carriera e la sua energia. Nel parlare del libro "Una zampa sul cuore Storie di Nello e dei suoi amici tra dolcezza, coraggio e libertà", la showgirl ha ammesso con un sorriso di aver inciampato su un congiuntivo: "E voi spero che dopo che lo leggiate, eeemh, insomma dopo che lo leggerete, mi racconterete se vi è piaciuto o no, se vi è arrivato dritto al cuore. Ecco ho sbagliato un congiuntivo". Un piccolo errore che la Clerici ha subito alleggerito dicendo: "Ma chi sene frega se hai sbagliato un congiuntivo? A furia di parlare inglese, scusami, eh".

Elisabetta Canalis: il legame con la Sardegna e il desiderio di tornare

Tra i passaggi più sentiti dell’intervista c’è stato il riferimento alla sua idea di futuro, molto legata alla sua terra d’origine. Canalis ha raccontato il desiderio di immaginarsi un domani sereno in Sardegna, in una piccola casa sul mare, circondata dai suoi cani e dagli affetti più cari, spiegando come l’amore per la sua Sardegna e per gli animali sia un elemento centrale della sua quotidianità e del libro: "Vorrei non saperne più sapere niente di niente di nessuno, godermi quello che ho, voglio vedere mia figlia crescere, voglio che mi porti a casa i fidanzati, voglio essere sempre accerchiata dai miei amici".

Il riferimento al fidanzato e l’importanza di condividere l’amore per gli animali

Parlando della sua vita sentimentale, la Clerici le ha chiesto se la persona che le sta accanto condivida il suo amore per gli animali. Senza esitazioni, Canalis ha risposto: "Certo. No, ma come si fa? Se li troverebbe sul letto, in giro per casa… No, no, no, assolutamente, i miei cani girano in tutta casa. Sì, comunque sì, sono felice, molto, molto". Una frase che ha confermato la presenza di un nuovo equilibrio amoroso nella sua vita.

Il mito del petto di pollo alla Canalis finalmente smontato: cosa c’è di vero

Uno dei momenti più attesi è stato quello in cui la Clerici ha voluto affrontare con lei una vecchia storia diventata quasi un tormentone: quello del famoso "petto di pollo alla Canalis". Portandola in cucina, le ha chiesto di chiarire definitivamente la vicenda. Canalis ha raccontato: "Allora, di vero, ragazzi, sul petto di pollo c’è niente. Sicuramente, siccome è stata una ricetta pubblicata dieci anni fa, penso, da Diva e Donna, e secondo me non sono riusciti a raggiungermi. Dovevano fare questa rubrica dei piatti dei VIP, che ne so, e avranno detto vabbè, a Elisabetta Canalis diamole il pollo alla piastra". Una storia raccontata con ironia, ricordando i meme nati all’epoca e definendo "genio del marketing" chi decise di associare proprio quella ricetta a lei.

