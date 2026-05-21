Antonella Clerici ci ricasca: la gaffe piccante a É sempre mezzogiorno scalda la temperatura in diretta È sempre mezzogiorno, la battuta di Daniele Persegani accende lo studio: il siparietto con Zia Cri e Antonella Clerici nella puntata di giovedì 21 maggio 2026

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É sempre mezzogiorno si tinge di rosso grazie a una battuta pepata dello chef Daniele Persegani a Zia Cri. Il cuoco ha aperto la puntata di oggi 21 maggio 2026 con una frase ormai frequente per il suo stile nel cooking show di Rai 1. Antonella Clerici, ancora una volta, si è ritrovata nel mezzo di un botta e risposta piccante che ha acceso lo studio e il pubblico a casa.

Gaffe spinta a É sempre mezzogiorno: la frase di Daniele Persegani a Zia Cri infiamma la diretta di Antonella Clerici

Il cuoco veterano della trasmissione ha aperto la puntata salutando telespettatori all’ascolto e ricordando loro che, in palio, c’era la busta d’oro dal valore di mille euro in buoni pasto da assegnare a chi avesse indovinato La ricetta del mezzogiorno. Ha poi passato la parola alla Zia Cri. "Giovedì c’è la Zia Cri", ha dichiarato lo chef salutando l’amica e collega in studio. "Giovedì gnocchi!", è stata la replica a tono della cuoca. Proprio qui Persegani si è lasciato andare: "Non posso dire io giovedì gnocca, però l’hai detto tu, quindi…". In seguito è scoppiata una grassa risata in diretta con Zia Cri e Antonella Clerici ormai abituate alle affermazioni senza filtri del cuoco. Come al solito, la questione è stata stemperata subito da un clima allegro e leggero.

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Antonella Clerici e le battute spinte: una storia d’amore lunga e consolidata in diretta tv

Nell’universo della cultura pop e televisiva contemporanea, Antonella Clerici ha addosso il marchio dei doppi sensi. Essendo presente in un programma di cucina da anni, impossibile non cascare nella gaffe pepata, praticamente un giorno si e l’altro pure. La conduttrice ormai si è rassegnata e ci ride anche sopra. Perfezionando il tiro è stata in grado negli anni di compiere un’impresa rara. La leggerezza con cui commette certi scivoloni le permette di passarci sopra l’attimo successivo, rendendo la cosa assolutamente normale e inconsapevole, soprattutto se sei in diretta sulla prima rete della tv di Stato. Piselli, zucchine, l’iconica battuta del sapone, pesci e tanto altro sono ormai entrati nell’immaginario collettivo dei meme subito pronti all’uso sui social. Una dinamica che ha permesso alla conduttrice di farsi conoscere e apprezzare anche da una fetta di pubblico più giovane che aspetta, ormai, impaziente l’ennesima gaffe culinaria. Una prassi talmente tanto consolidata che spinge anche gli altri protagonisti in studio a ‘marciarci’, rendendo il tutto molto più spensierato e meno ingessato.

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