Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno
Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata inattesa a Viale Mazzini. Tutta colpa di un 'errore' legato al talent The Voice Senior.
Mattinata movimentata a È Sempre Mezzogiorno, dove Antonella Clerici ha stupito il pubblico con una frecciata in piena regola rivolta ai vertici della Rai. Con il suo solito sorriso contagioso, e la schiettezza che la contraddistingue, la conduttrice ha colto l’occasione per ricordare a tutti il ritorno di The Voice Senior, fissato per il 14 novembre prossimo, lamentando però una grande ‘mancanza’ da parte di Viale Mazzini. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.
Antonella Clerici, la frecciata alla Rai in diretta a È Sempre Mezzogiorno
Nella puntata di oggi di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha ‘punzecchiato’ i vertici Rai per aver dimenticato di promuovere il ritorno di The Voice Senior, talent che sarà di nuovo in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal 14 novembre. "Dal 14 novembre…Io inizio a dirlo, sto aspettando i promo che vadano in onda", ha ironizzato la conduttrice, "Io intanto inizio a dirlo perché non ne vedo…Inizio a fare pubblicità da sola".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I telespettatori hanno apprezzato la sua sincerità, e sui social la frecciata di Antonella ha subito fatto il giro della rete, senza sollevare però eccessive polemiche. Nel corso della diretta, poi, la Clerici ha approfittato dell’occasione per celebrare l’unicità del talent show che presto tornerà a guidare. "Il bello di The Voice Senior non è soltanto il racconto delle storie, che è fatto magistralmente", ha spiegato la presentatrice Rai, "ma anche la scelta delle canzoni che fanno i nostri senior…Canzoni che fanno parte pure della nostra storia…Non sono mai banali…Questo è il bello di questa trasmissione che la differenzia da tutte le altre. È un grande programma".
L’omaggio di Clerici a Sveva Casati Modigliani
Sempre nella puntata di oggi, Antonella Clerici ha deciso di ospitare in studio per una chiacchierata la scrittrice Sveva Casati Modigliani. E la presenza dell’ospite d’eccezione, a È Sempre Mezzogiorno, pare aver lasciato il segno sia sulla conduttrice che su una delle chef presenti nel programma. "Quante emozioni oggi", ha raccontato la cuoca, rivelando poi quanto accaduto nel corso di un incontro eccezionale avvenuto dietro le quinte: "Ho incontrato nel camerino Sveva e abbiamo parlato un attimo…Ha una carica di energia e di bei pensieri…Good vibes…È stupenda". Dal canto suo, anche la Clerici non ha potuto fare altro incensare la sua ospite. "È una signora anche grande, molto adulta", ha concluso con una punta di ammirazione la presentatrice, "non voglio dire l’età che li porta benissimo, ma è straordinaria".
Potrebbe interessarti anche
Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno
Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai...
Antonella Clerici, bordata a Gigi D’Alessio e alla Rai: “L’ho presa malissimo”, perché è furiosa
La conduttrice ha parlato dei suoi prossimi impegni televisivi (nel segno di Amadeus...
Antonella Clerici esagera, dopo Nek un’altra super star a The Voice Senior. Chi 'cancella' Gigi D’Alessio
Nuovo ingresso nella giuria di The Voice Senior: in coppia con Clementino ci sarà Ro...
Antonella Clerici si prende lo show di Barbara D’Urso (che ricicla un format di Rai2). I nuovi programmi Rai
Non mancano le novità nella prossima stagione televisiva della Rai, a partire dai fo...
Suzuki Jukebox, ovazione social per Antonella Clerici: "Come lei nessuna" (ma la location è bocciata)
Applausi anche virtuali per la conduttrice che guida la serata di musica con vivacit...
Antonella Clerici, il lato tenero (e mai visto): i dolcissimi auguri alla sorella Cristina e la foto d’infanzia che commuove
Su Instagram, Antonella Clerici condivide un tenero scatto in bianco e nero da bambi...
Rai, il trasloco di Antonella Clerici: The Voice cambia giorno (e rischia tantissimo). Perché
I vertici di Viale Mazzini avrebbero deciso di piazzare la conduttrice contro una 'a...
Antonella Clerici chiude È Sempre Mezzogiorno (con polemica): la stoccata finale ai colleghi ‘divi’
La conduttrice ha concluso la stagione 2024/25 del cooking show di Rai 1: cos’è succ...