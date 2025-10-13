Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata inattesa a Viale Mazzini. Tutta colpa di un 'errore' legato al talent The Voice Senior.

Mattinata movimentata a È Sempre Mezzogiorno, dove Antonella Clerici ha stupito il pubblico con una frecciata in piena regola rivolta ai vertici della Rai. Con il suo solito sorriso contagioso, e la schiettezza che la contraddistingue, la conduttrice ha colto l’occasione per ricordare a tutti il ritorno di The Voice Senior, fissato per il 14 novembre prossimo, lamentando però una grande ‘mancanza’ da parte di Viale Mazzini. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Antonella Clerici, la frecciata alla Rai in diretta a È Sempre Mezzogiorno

Nella puntata di oggi di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha ‘punzecchiato’ i vertici Rai per aver dimenticato di promuovere il ritorno di The Voice Senior, talent che sarà di nuovo in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal 14 novembre. "Dal 14 novembre…Io inizio a dirlo, sto aspettando i promo che vadano in onda", ha ironizzato la conduttrice, "Io intanto inizio a dirlo perché non ne vedo…Inizio a fare pubblicità da sola".

I telespettatori hanno apprezzato la sua sincerità, e sui social la frecciata di Antonella ha subito fatto il giro della rete, senza sollevare però eccessive polemiche. Nel corso della diretta, poi, la Clerici ha approfittato dell’occasione per celebrare l’unicità del talent show che presto tornerà a guidare. "Il bello di The Voice Senior non è soltanto il racconto delle storie, che è fatto magistralmente", ha spiegato la presentatrice Rai, "ma anche la scelta delle canzoni che fanno i nostri senior…Canzoni che fanno parte pure della nostra storia…Non sono mai banali…Questo è il bello di questa trasmissione che la differenzia da tutte le altre. È un grande programma".

L’omaggio di Clerici a Sveva Casati Modigliani

Sempre nella puntata di oggi, Antonella Clerici ha deciso di ospitare in studio per una chiacchierata la scrittrice Sveva Casati Modigliani. E la presenza dell’ospite d’eccezione, a È Sempre Mezzogiorno, pare aver lasciato il segno sia sulla conduttrice che su una delle chef presenti nel programma. "Quante emozioni oggi", ha raccontato la cuoca, rivelando poi quanto accaduto nel corso di un incontro eccezionale avvenuto dietro le quinte: "Ho incontrato nel camerino Sveva e abbiamo parlato un attimo…Ha una carica di energia e di bei pensieri…Good vibes…È stupenda". Dal canto suo, anche la Clerici non ha potuto fare altro incensare la sua ospite. "È una signora anche grande, molto adulta", ha concluso con una punta di ammirazione la presentatrice, "non voglio dire l’età che li porta benissimo, ma è straordinaria".

