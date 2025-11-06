È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici non crede ai suoi occhi: “Programma surreale”, poi la commozione La puntata di oggi si è aperta con un siparietto esilarante che ha visto come protagonista il simpaticissimo Alfio: la reazione della conduttrice.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo lo stop di ieri a causa di uno sciopero degli addetti ai lavori, oggi il cooking show È sempre Mezzogiorno è tornato in diretta con una nuova puntata condotta come sempre dall’amatissima Antonella Clerici. A catalizzare l’attenzione degli spettatori sono stati però i primi minuti di diretta, durante i quali il simpaticissimo Alfio si è reso protagonista di un siparietto che ha lasciato allibita la stessa conduttrice. Poco dopo Antonella si è lasciata andare anche a un momento di sincera commozione: ecco nel dettaglio cosa è successo.

È sempre Mezzogiorno, Alfio appare vestito da triglia: la reazione di Antonella Clerici

La puntata di oggi di È sempre Mezzogiorno si è aperta come di consueto con l’entrata in scena di Antonella Clerici che ha iniziato subito a parlare con il cuoco Daniele Persegani dei freschi di stagione e, affrontando in particolar modo l’argomento pesce, Persegani ha rivelato: "Ho letto che quest’anno a Natale l’80% degli italiani porterà a tavola durante le feste proprio il pesce e ce n’è uno che è accessibilissimo, che è un pesce azzurro, ovvero le alici, che sono di stagione. Ma di stagione è anche un altro pesce importante che è la triglia".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel punto, sulle note di Ciao Mare di Raoul Casadei, è dunque entrato in studio Alfio vestito da enorme triglia arancione. Un siparietto esilarante che ha divertito tutti e scatenato immediatamente la reazione di Antonella Clerici. "Ma io impazzirei per questo programma, io fossi a casa terrei acceso Rai 1 tutta la vita perché dove lo trovate un programma così surreale, dove si cucina, si parla di argomenti importanti, abbiamo la triglia, presentiamo libri, abbiamo l’altalena, ma dove? Io impazzisco, sto tenendo una triglia per mano", ha commentato divertita la conduttrice. Insomma, Alfio continua ad essere la quota buffa ed esilarante del programma, una presenza in grado ogni giorno di regalare un sorriso ai telespettatori.

Settimana dell’AIRC, Antonella Clerici si commuove in diretta

E dopo un momento di grasse risate e ilarità, Antonella Clerici ha vissuto anche un breve momento di commozione. In occasione della settimana dell’AIRC, la conduttrice ha ospitato nello studio di È sempre Mezzogiorno una rappresentante per la ricerca contro il cancro che l’ha ringraziata per lo spazio dedicato a un argomento di tale importanza. A quel punto Antonella Clerici si è commossa ripensando, come rivelato proprio da lei, a "cose passate". Un momento di commozione che rende un programma già considerato ‘di famiglia’ ancora più vero e amato dal pubblico a casa.

Potrebbe interessarti anche