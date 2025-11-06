Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici non crede ai suoi occhi: “Programma surreale”, poi la commozione

La puntata di oggi si è aperta con un siparietto esilarante che ha visto come protagonista il simpaticissimo Alfio: la reazione della conduttrice.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo lo stop di ieri a causa di uno sciopero degli addetti ai lavori, oggi il cooking show È sempre Mezzogiorno è tornato in diretta con una nuova puntata condotta come sempre dall’amatissima Antonella Clerici. A catalizzare l’attenzione degli spettatori sono stati però i primi minuti di diretta, durante i quali il simpaticissimo Alfio si è reso protagonista di un siparietto che ha lasciato allibita la stessa conduttrice. Poco dopo Antonella si è lasciata andare anche a un momento di sincera commozione: ecco nel dettaglio cosa è successo.

È sempre Mezzogiorno, Alfio appare vestito da triglia: la reazione di Antonella Clerici

La puntata di oggi di È sempre Mezzogiorno si è aperta come di consueto con l’entrata in scena di Antonella Clerici che ha iniziato subito a parlare con il cuoco Daniele Persegani dei freschi di stagione e, affrontando in particolar modo l’argomento pesce, Persegani ha rivelato: "Ho letto che quest’anno a Natale l’80% degli italiani porterà a tavola durante le feste proprio il pesce e ce n’è uno che è accessibilissimo, che è un pesce azzurro, ovvero le alici, che sono di stagione. Ma di stagione è anche un altro pesce importante che è la triglia".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A quel punto, sulle note di Ciao Mare di Raoul Casadei, è dunque entrato in studio Alfio vestito da enorme triglia arancione. Un siparietto esilarante che ha divertito tutti e scatenato immediatamente la reazione di Antonella Clerici. "Ma io impazzirei per questo programma, io fossi a casa terrei acceso Rai 1 tutta la vita perché dove lo trovate un programma così surreale, dove si cucina, si parla di argomenti importanti, abbiamo la triglia, presentiamo libri, abbiamo l’altalena, ma dove? Io impazzisco, sto tenendo una triglia per mano", ha commentato divertita la conduttrice. Insomma, Alfio continua ad essere la quota buffa ed esilarante del programma, una presenza in grado ogni giorno di regalare un sorriso ai telespettatori.

Settimana dell’AIRC, Antonella Clerici si commuove in diretta

E dopo un momento di grasse risate e ilarità, Antonella Clerici ha vissuto anche un breve momento di commozione. In occasione della settimana dell’AIRC, la conduttrice ha ospitato nello studio di È sempre Mezzogiorno una rappresentante per la ricerca contro il cancro che l’ha ringraziata per lo spazio dedicato a un argomento di tale importanza. A quel punto Antonella Clerici si è commossa ripensando, come rivelato proprio da lei, a "cose passate". Un momento di commozione che rende un programma già considerato ‘di famiglia’ ancora più vero e amato dal pubblico a casa.

Potrebbe interessarti anche

Antonella Clerici - È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici 'dimezzata', perché la Rai ha tagliato È Sempre Mezzogiorno

La conduttrice ha condotto il consueto appuntamento del cooking show di Rai 1 in ver...
Antonella Clerici

È sempre mezzogiorno, puntata ‘spaventosa’: Antonella Clerici irriconoscibile. Perché

Tra colori, spaventi e romanticismo: la puntata di Halloween di È sempre mezzogiorno...
Andrea Mainardi e Antonella Clerici

Antonella Clerici sbotta in diretta Tv: "Che cavolo vuoi?", poi le urla di chef Mainardi

Risate, doppi sensi e un imprevisto finale a È sempre mezzogiorno: Clerici trasforma...
Andrea Mainardi e Antonella Clerici

Clerici apre È sempre mezzogiorno con dedica ad Andrea Delogu, poi è Mainardi show: gaffe hot e annuncio tenerissimo

È sempre mezzogiorno si è trasformato in un mix di gaffe e ironia spontanea, mettend...
Antonella Clerici

Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno

Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai...
è sempre mezzogiorno

È sempre mezzogiorno, Clerici stoppata all’ultimo minuto: perché è saltata la diretta di oggi 5 novembre

Cambio di programma improvviso per Rai 1: il cooking show non va in onda con la cons...
Antonella Clerici

Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno  

Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata i...
Rai 1, i segreti del successo di Antonella Clerici

Antonella Clerici, tra genuinità e popolarità senza tempo: i segreti della regina del mezzogiorno

Un successo dato da autenticità e sorrisi e che ha resto È sempre Mezzogiorno uno de...
Suzuki Jukebox serata finale anticipazioni 19 settembre 2025

Suzuki Jukebox, ovazione social per Antonella Clerici: "Come lei nessuna" (ma la location è bocciata)

Applausi anche virtuali per la conduttrice che guida la serata di musica con vivacit...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Pier C - Piercesare Fagioli

Pier C
Rosy Chin

Rosy Chin
Alvise Rigo

Alvise Rigo
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963