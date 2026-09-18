È sempre Cartabianca, scontro tra Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo: "È la prova che si ha successo quando non si ha mezza dote" Il confronto tra la tiktoker napoletana e il giornalista si accende davanti a Bianca Berlinguer: dalle critiche sui social alle risposte di Rita, scatta la guerra.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La presenza di Rita De Crescenzo a È sempre Cartabianca ha portato in studio anche uno dei confronti più vivaci della puntata. La content creator napoletana, ormai protagonista non soltanto su TikTok ma anche in televisione, è intervenuta per parlare delle numerose discussioni nate intorno alla sua popolarità, trovandosi però presto al centro di un acceso botta e risposta con Andrea Scanzi. Il giornalista ha infatti espresso senza mezzi termini le proprie perplessità sul fenomeno De Crescenzo, dando vita a uno scontro che ha attirato immediatamente l’attenzione.

Il confronto a È sempre Cartabianca tra Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo

Nel corso della discussione, Scanzi ha preso la parola per spiegare la propria posizione sul successo ottenuto dalla tiktoker, sottolineando come, a suo giudizio, i social tendano sempre più a premiare personaggi caratterizzati dall’eccesso e dalla provocazione. Un’analisi che Rita De Crescenzo ha più volte cercato di interrompere, intervenendo mentre il giornalista stava ancora parlando.

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La situazione si è quindi fatta più tesa, con Scanzi che ha alzato la voce per riuscire a completare il proprio intervento: "Io non le voglio fare il processo! Mi faccia parlare! Ha parlato fino ad ora, ora parlo io. Già è impossibile sopportarla su TikTok, poi se mi parla anche sopra, questo non lo accetto". Da quel momento il discorso si è spostato dal caso personale a una riflessione più ampia sul modo in cui i social costruiscono e alimentano la popolarità.

Le critiche di Andrea Scanzi

Scanzi ha quindi definito Rita come un esempio di un sistema nel quale, secondo la sua lettura, non sarebbe necessariamente il talento a determinare il successo. "Lei è la prova del fatto che molto spesso i social servono come evasione, come quando guardiamo qualcuno storto, guardiamo qualcuno strano. È la prova vivente che si ha successo quando non si ha mezza dote", ha dichiarato.

Il giornalista ha poi riconosciuto la capacità della tiktoker di trasformare la propria notorietà in un’attività redditizia, distinguendo però questo aspetto dal giudizio sul valore del fenomeno: "È bravissima Rita De Crescenzo a fatturare. Però dire che sia proprio un segnale positivo della società, io personalmente faccio fatica". Parole particolarmente dure, che hanno inevitabilmente provocato la replica della diretta interessata.

La risposta di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo, anziché prolungare il confronto, ha risposto con poche parole e con un sorriso, rivendicando semplicemente la possibilità di avere un’opinione diversa da quella dell’opinionista: "Tu la pensi così, altri no. Ognuno ha la sua opinione". Una replica che non ha però chiuso del tutto il siparietto. Scanzi, infatti, ha concluso il botta e risposta con una frase ironica: "Mamma mia che genio, che analisi geniale. Ogni volta che l’ascolto mi ricorda Arthur Schopenhauer o Marx". Lo scambio ha così trasformato uno degli interventi della puntata in uno dei momenti più discussi della serata. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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