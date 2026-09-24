Berlinguer, serata da incubo a È sempre Cartabianca: spot a oltranza e poi lo scontro furioso con Mauro Corona. “Basta ricatti”, “Me ne vado” La puntata di È sempre Cartabianca del 23 settembre è partita in ritardo a causa di un problema tecnico. Poi si è accesa la tensione tra la conduttrice e l'opinionista.

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Una serata decisamente fuori programma per Bianca Berlinguer. L’appuntamento con È sempre Cartabianca del 24 settembre, previsto come di consueto in prima serata su Rete 4, è infatti cominciato con un lungo ritardo che ha lasciato il pubblico davanti a una sequenza ininterrotta di spot e promo. Nessuna sigla, nessun collegamento e soprattutto nessuna traccia della conduttrice per diversi minuti. Il motivo dell’insolito stop è stato spiegato direttamente dalla giornalista quando finalmente la trasmissione è riuscita a partire. Ma il problema tecnico non è stato l’unico momento movimentato della serata. Una volta iniziata la diretta, infatti, il confronto con Mauro Corona ha rapidamente acceso gli animi sfociando in una dura lite. Ecco cosa è successo.

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È sempre Cartabianca, il mixer va in tilt e la trasmissione slitta: Berlinguer si scusa

L’orario fissato per l’inizio della puntata di È sempre Cartabianca era quello delle 21.30. Per circa 30 minuti, però, Rete 4 ha continuato a trasmettere materiale promozionale, mentre dietro le quinte i tecnici cercavano di risolvere un inconveniente che impediva alla regia di mandare regolarmente in onda le immagini provenienti dallo studio. La causa del problema è stato il mixer video, uno degli strumenti centrali per la gestione di una diretta televisiva. Attraverso questa apparecchiatura vengono infatti selezionate le telecamere, gestiti i collegamenti con gli ospiti, le grafiche, i sottopancia e gli altri contributi della trasmissione. Con il sistema fuori uso, dunque, la partenza di È sempre Cartabianca è diventata particolarmente complicata. Quando Berlinguer è finalmente comparsa sullo schermo, ha deciso di chiarire immediatamente la situazione al pubblico della rete e di scusarsi per l’attesa.

"C’è stato un incidente al banco del mixer che ci ha impedito di cominciare la trasmissione. Vi chiedo scusa fin da adesso"

La conduttrice ha quindi spiegato che, nonostante i tentativi dei tecnici di ripristinare completamente il sistema, la produzione aveva scelto di andare comunque avanti. Il guasto avrebbe però potuto avere conseguenze anche sulla gestione delle immagini durante la serata.

"Se magari ci saranno dei movimenti che non potremmo fare, non potremmo magari utilizzare quelli, quel cosiddetto split che separa il viso di chi è in collegamento e di chi sta in studio. Ma insomma, cercheremo di arrivare fino alla fine di Cartabianca anche stasera, perché ci sono tanti argomenti di cui dobbiamo discutere"

Poco dopo, la Berlinguer è tornata sull’accaduto fornendo un’ulteriore spiegazione ai telespettatori. "Saremmo dovuti partire alle 21.30, ma c’è stato un incidente al banco del mixer e senza quel prezioso strumento non è possibile partire". L’intervento della conduttrice non si è però limitato alle scuse. Berlinguer ha infatti chiarito che il lavoro per sistemare il problema sarebbe proseguito anche durante la trasmissione.

"Adesso stanno tentando di aggiustare, ma abbiamo deciso comunque di cominciare la trasmissione – ha affermato – e vi chiedo scusa sin da adesso se non ci saranno dei movimenti che possiamo fare, quel cosiddetto split che separa chi è in studio da chi è collegato a casa, ma ci saremo anche questa sera". La puntata è quindi partita alle 22.02, trasformando quello che avrebbe dovuto essere un normale avvio di serata in una diretta caratterizzata fin dai primi minuti da un’atmosfera decisamente insolita.

Mauro Corona, la battuta sul "goccetto" fa esplodere la lite con Bianca Berlinguer

Il problema tecnico è diventato inevitabilmente uno dei primi argomenti affrontati in studio. Ed è proprio su quello che si è aperto il confronto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, sfociato in una lite dai toni piccati. Lo scrittore ha raccontato di essere andato a farsi "un goccetto" durante l’attesa, pensando che la trasmissione non sarebbe più partita. Una battuta che avrebbe dovuto alleggerire il momento, ma che ha finito per aprire un botta e risposta acceso con la conduttrice.

Tutto è iniziato quando Corona ha domandato: "Da povero montanaro, con tutta la tecnologia che ci assiste oggi in qualsiasi campo con l’intelligenza artificiale, è possibile che si blocchi qualcosa all’inizio di una diretta". Berlinguer ha replicato definendo quanto accaduto come "il bello della diretta", mentre Corona ha insistito sulla necessità di non attribuire responsabilità ai tecnici, "Mi raccomando, non rimproverate i tecnici, perché date sempre la colpa a loro". Bianca ha provato a smorzare i toni, difendendo il suo team: "I tecnici del Palatino sono uno più bravo dell’altro. Non c’entrano assolutamente".

La discussione è andata avanti e i toni hanno cominciato a diventare più vivaci. A un certo punto Corona ha espresso apertamente il proprio malcontento:

"Ma possibile che io non riesca a dire qualcosa che le aggrada e che le fa comodo e che mi possa dare ragione? Ma perché, siccome nella vita si cerca sempre il capro espiatorio, sono uscito con questa affermazione di proteggere gli operai, i tecnici, e se la prende sempre, non so che farci"

Il botta e risposta non si è fermato. "Si è raccomandato inutilmente perché non c’entrano niente con questo errore creato dalla macchina […] Sembra che noi rimproveriamo i tecnici", ha polemizzato Berlinguer. Corona ha quindi minacciato di essere pronto ad abbandonare la trasmissione se non fosse stato ascoltato. "Io mi chiedo come faccio a reggere… Mi tolga il contratto e me ne vado via stasera. Ho detto una cosa gradevole per i tecnici e lei mi fa una filippica. O mi ascolta o me ne vado". A quel punto Berlinguer ha risposto in modo netto, tornando anche sulla questione del bicchiere bevuto durante l’attesa:

"Senta Mauro Corona, visto che lei si è fatto lì il bicchierino mentre noi stavamo qui invece a cercare di far ripartire le macchine, quindi stia calmo, sia tranquillo perché lei si è rilassato, io per niente".

Lo scrittore ha cercato quindi di ridimensionare la propria battuta, spiegando di averla pronunciata con intento ironico: "Bianca, è stata una battuta per far ridere, lei può chiedere ai miei tecnici qui, ho bevuto mezzo goccio l’ha detto lei mica l’ho detto io l’ho detto una battuta per far ridere la gente ma possibile che non capisca nulla?".

Berlinguer sbotta: "Basta con i ricatti"

Ma la replica della conduttrice non si è fatta attendere. Berlinguer ha contestato soprattutto il continuo riferimento di Corona alla possibilità di andarsene dalla trasmissione:

"Lei senta guardi io sono stufa dei suoi ricatti, me ne vado, non me ne vado, se vuole restare bene se non vuole restare non resta non so che dirvi perché ogni volta questo ricatto me ne vado resto me ne vado faccia quello che vuole faccia quello che preferisce. Basta con i ricatti"

Il confronto è proseguito ancora per qualche minuto, tra interruzioni e chiarimenti. Alla fine, però, Corona ha scelto di fare un passo indietro e ha chiesto scusa per la propria reazione: "M’è partito l’embolo". Berlinguer, però, non ha rinunciato alla battuta finale, rispondendo con una frase dal tono sarcastico: "Ma è mai possibile che le parte così spesso questo embolo?".

Sui social, prima l’ironia per la pubblicità infinita

La partenza ritardata di È sempre Cartabianca e la successiva lite in studio ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico sui social, diventando uno dei trend topic della serata su X. Innanzitutto, l’attesa inaspettata dell’avvio del programma ha generato una raffica di commenti ironici, con qualcuno che ha descritto così il momento: "Sto morendo dal ridere Rete 4 è in tilt continua la pubblicità senza fine". E ancora: "Mi stavo preoccupando… anche voi vedete solo gli spot… mi pare di vivere "il giorno della marmotta".

Una volta partita la trasmissione, l’attenzione del popolo del web si è spostata sul confronto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Il battibecco tra i due ha regalato altro materiale agli spettatori che stavano seguendo la puntata e commentandola online. Alcuni utenti hanno accolto lo scontro con ironia, sottolineando come le discussioni tra i protagonisti del programma siano ormai una presenza ricorrente: "Ahahaha….il delirio….come al solito litigano sempre fra di loro! Puntatona!". Altri hanno invece immaginato la reazione della conduttrice dopo una partenza già complicata, scherzando su quello che sarebbe potuto accadere dietro le quinte: "Chissà se Bianca dietro le quinte starà tirando giù tutti i santi". Oppure: "Secondo me la Berlinguer non vede l’ora che questa puntata finisca", "A #èsemprecartabianca stasera sta accadendo il PANICO".

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