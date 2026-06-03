Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer, lite in studio a 'È sempre Cartabianca': "Non offenderti, non vengo più". La replica (gelida) della conduttrice Scontro in diretta a È sempre Cartabianca nella puntata del 2 giugno 2026: tensione tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer e acceso botta e risposta in studio.

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Scintille in diretta a È sempre Cartabianca. Durante la puntata del 2 giugno 2026 in onda su Rete 4, il confronto tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer ha assunto i toni di un dibattito particolarmente acceso, sviluppandosi attorno a temi politici legati alla memoria di Giacomo Matteotti e alle interpretazioni delle assenze istituzionali. Però la discussione, nata da una riflessione politica, si è rapidamente trasformata in uno scambio serrato che ha portato Iacchetti ad alludere a un presunto condizionamento della conduttrice a causa del suo lavoro a Mediaset, scatenando la sua reazione piccata. Ecco cosa è successo.

È sempre Cartabianca, puntata 2 giugno: lite Iacchetti-Berlinguer

In particolare, la tensione durante la puntata di È sempre Cartabianca si è accesa quando Enzo Iacchetti, in riferimento all’assenza degli esponenti di Fratelli d’Italia alla commemorazione alla Camera di Matteotti, ha detto: "Mi fanno sempre ridere le cose che dice la Meloni. Lei e il suo Governo non sono sempre vicinissimi alla Repubblica. Lo dimostra il fatto che quando si è onorato Matteotti alla Camera, Fratelli d’Italia non si è presentata, quindi questo governo è simpatizzante del fascismo. Uno degli atti più sconsiderati di questo governo, è come essere complici di chi l’ha ucciso e sappiamo che è stato".

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A questa affermazione, abbastanza pesante, la conduttrice ha subito contestato il termine utilizzato: "Complici mi sembra eccessivo", cercando di ridimensionare l’interpretazione data da Iacchetti. L’ospite ha quindi chiarito il proprio pensiero aggiungendo:

"Bianca almeno tu cerca di capirmi, io non parlo come un libro, complici nel senso che erano solo una decina, nessuno ammette mai un errore. Figurati se dico se sono stati loro a uccidere Matteotti. Sennò domani sui giornali… anche se a me quello che scrivono non me ne frega niente"

Iacchetti contro Bianca Berlinguer: "Non poso dire un c…."

Il confronto è proseguito con una diversa lettura dell’episodio da parte della conduttrice, che ha osservato: "Diciamo che i parlamentari FdI erano pochini, meno di 10 su 115, però c’erano anche altre assenze oltre a loro. E invece è stato bello il discorso che ha fatto il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che insomma dobbiamo dire che da quando è diventato Presidente la Camera proprio rappresenta bene quell’istituzione. Può darsi che tu abbia ragione, secondo me è stata solo un disinteresse". Però Iacchetti, per nulla intenzionato a indietreggiare dalle sue posizioni, ha lanciato una frecciata pesante alla giornalista Mediaset: "Ma certo che ho ragione, Bianca tu sei troppo democratica, stai conducendo un programma su Rete4 ed è logico e consequenziale che tu non possa essere completamente d’accordo con me". Berlinguer, visibilmente piccata, con fermezza ha respinto al mittente la provocazione:

"Oddio no, aspetta. Questa francamente non la capisco, quindi me la devi spiegare. Perché io conduco e dico tutto quello che penso, non è che mi costringo ad avere un pensiero diverso perché sto conducendo su Rete4 o su Rai3"

Il botta e risposta è continuato con Iacchetti che ha insistito: "Ma perchè tu devi giustificare una mia frase? Lasciala lì", mentre la conduttrice ha replicato: "Mi sembrava un po’ forte". Il tono si è ulteriormente acceso quando Iacchetti ha concluso: "E che forte sia, l’aula era vuota perchè nessuno voleva andare a quella commemorazione, e forse qualcuno anche di sinistra. Questo è il mio dire, non offenderti però! Sennò non vengo più, non posso dire più un ca**hio da nessuna parte", a cui Berlinguer ha chiuso il confronto con: "Tu puoi dire quello che vuoi, perchè mai mi dovrei offendere"

Il precendente di Iacchetti con Eyal Mizrahi

Non è la prima volta che Enzo Iacchetti si è reso protagonista di momenti di tensione durante una diretta di È sempre Cartabianca. Già lo scorso settembre, l’ex conduttore di Striscia la Notizia litigò in modo durissimo con l’israeliano Eyal Mizrahi, perdendo totalmente le staffe nel corso di un dibattito sulla guerra a Gaza. Quando il suo interlocutore lo accusò di essere un fascista a causa delle sue posizioni contro Israele, Iacchetti non ci vide più, arrivando a dire: "Str…, vengo giù e ti prendo a pugni in faccia".

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