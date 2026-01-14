È sempre Cartabianca, la morte programmata di Corona e Berlinguer in diretta con gli occhiali da sole: cosa è successo La giornalista ha da poco subito un intervento agli occhi: "Niente di grave, ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio".

Ieri, martedì 13 gennaio 2026, È sempre Cartabianca è tornato in onda su Rete 4 con la prima puntata post ferie natalizie. Nel primo appuntamento del nuovo anno, si sono affrontate in studio diverse tematiche attuali: dalla situazione politica in Venezuela, con le relative tensioni internazionali dopo l’arresto di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, alla strage di Capodanno avvenuta a Crans-Montana (Svizzera), dove un incendio ha causato la morte di numerose persone, molte giovanissime, fino al dibattito sulla scelta di fine vita. In studio, come sempre, a tenere le file di tutte le notizie e discussioni, Bianca Berlinguer, che questa volta si è presentata al pubblico indossando degli occhiali da sole. "Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio – ha esordito la giornalista aprendo la puntata -. Niente di grave, ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio e userò questi occhiali un po’ più scuri". Poi il consueto collegamento con Mauro Corona, anche lui con occhiali da sole. Un gesto di solidarietà non particolarmente gradito. Vediamo cosa è successo.

È sempre Cartabianca, gli occhiali da sole di Bianca Berlinguer e il programma sul fine vite di Mauro Corona

A causa di un intervento agli occhi, Bianca Berlinguer ha aperto la prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, indossando un paio di occhiali da sole. Dopo una breve spiegazione al pubblico, senza scendere nei dettagli, la giornalista si è collegata con Mauro Corona, e anche lo scrittore aveva occhiali scuri: "Che ha fatto?", ha chiesto la conduttrice "Li indosso per solidarietà", la risposta dell’opinionista. "Ne facevo a meno di questa sua solidarietà. Entrambi con gli occhiali è un po’ troppo", ha replicato perentoria Berlinguer e Corona ha ceduto "Allora li tolgo".

Lo sculture e alpinista è stato anche chiamato a dire la sua su un tema di grande attualità e fortemente dibattuto, il fine vita. In alcune recenti dichiarazioni lo stilista Diego Dalla Palma aveva raccontato di aver già pianificato il momento in lasciare la vita terrena, cosa che ha scatenato diverse critiche. Anche Mauro Corona ha voluto dire la sua, ammettendo di avere già un "Piano pronto da anni".

"Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io per me. Ho già tutto il piano pronto, sono anni. Si cerca sempre, brontolando, di migliorare la condizione della vita, ma io vorrei che si migliorasse la condizione della morte".

