È sempre Cartabianca, tensione alle stelle durante l'intervista a Claudia Conte: "Non mi alzi le mani"
Momenti di tensione per l’inviata Sara Giudice, strattonata durante un’intervista a Claudia Conte: il video anticipa la puntata del 7 aprile.
Momenti di forte tensione per la redazione di È sempre Cartabianca, il talk politico di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer. Durante un servizio che andrà in onda nella puntata del 7 aprile, l’inviata Sara Giudice è stata aggredita mentre cercava di fare il proprio lavoro. La giornalista stava ponendo alcune domande a Claudia Conte, finita recentemente al centro dell’attenzione mediatica. Le immagini, già diffuse in un reel di anticipazione, mostrano una situazione che degenera rapidamente. Tra spintoni, strattoni e un microfono sottratto, il clima si è fatto improvvisamente ostile.
Aggressione all’inviata di È sempre Cartabianca: cosa è successo
La scena si è svolta mentre Sara Giudice cercava di ottenere chiarimenti da Claudia Conte, salita alla ribalta per aver rivelato una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’inviata ha posto una domanda diretta: "Volevo soltanto avere un’informazione: come mai ha ammesso la relazione col ministro?". La risposta, però, non è mai arrivata. Conte ha evitato di entrare nel merito, limitandosi a chiedere rispetto: "Vi chiedo solo di rispettarmi". A quel punto la giornalista ha provato a incalzare con un ulteriore quesito, chiedendo il motivo della scelta di rendere pubblica una vicenda così privata.
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È proprio in quel momento che la situazione è precipitata. Alcune persone presenti, prima una donna e poi un uomo, si sono avvicinate in modo minaccioso. Nel giro di pochi secondi si è passati dalle parole ai fatti: spintoni, strattonamenti e un evidente tentativo di interrompere l’intervista.
Il video e la reazione della giornalista
Nel video diffuso sui social si sente chiaramente la reazione di Sara Giudice: "Non mi alzi le mani e non mi tocchi!". Parole pronunciate mentre l’inviata veniva fisicamente ostacolata nel suo lavoro. La tensione è salita ulteriormente quando uno degli uomini presenti ha sottratto il microfono alla giornalista. Il cameraman ha immediatamente ripreso la scena, chiedendo la restituzione dello strumento, mentre la situazione restava concitata. Nonostante il caos, il servizio si è concluso con un ultimo, breve scambio. Prima di allontanarsi in auto, Claudia Conte ha dichiarato: "Non vi preoccupate perché avrete tutte le risposte, ma basta con l’odio, diamo un messaggio di pace".
Un messaggio che stride con quanto appena accaduto, soprattutto alla luce dell’aggressione subita dall’inviata. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giornalisti e sulla libertà di stampa, soprattutto quando si affrontano temi sensibili e figure al centro dell’attenzione pubblica. Il servizio completo sarà trasmesso nella puntata di È sempre Cartabianca del 7 aprile, ma le immagini diffuse in anteprima bastano già a raccontare una vicenda che sta facendo discutere.
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