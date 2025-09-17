Enzo Iacchetti, super rissa televisiva: “Fascista”, “Stron*o, ti prendo a pugni”. Caos in diretta a È sempre Cartabianca Lite verbale durissima a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti e l’israeliano Eyal Mizrahi sulla guerra a Gaza: cosa è successo nella puntata del 16 settembre.

La puntata del 16 settembre di È sempre Cartabianca, in onda in diretta su Rete 4, si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia dialettico. Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer c’erano Enzo Iacchetti, attore e comico noto per la lunga conduzione di Striscia la notizia, ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Ma quello che doveva essere un dibattito politico nelle ore in cui Israele sta conducendo un’operazione di terra per completare la conquista di Gaza City si è trasformato in una rissa televisiva furibonda, dove sono volate parole grosse, insulti e – addirittura – minacce di pugni.

Caos a È sempre Cartabianca (16 settembre): rissa TV tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi su Gaza. Cosa è successo

La puntata è iniziata con un dibattito a tre: Bianca Berlinguer, l’opinionista Mauro Corona ed Enzo Iacchetti. Quest’ultimo ha difeso con passione la causa palestinese e la missione della Flottilla, la flotta che da giorni cerca di portare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza rompendo l’assedio dell’esercito israeliano. La situazione si è surriscaldata quando la conduttrice ha introdotto Eyal Mizrahi, che ha dichiarato che la responsabilità di quanto accade a Gaza è di Hamas, sia per gli attacchi del 7 ottobre sia per la mancata consegna degli ostaggi:

"A Gaza è in atto una tragedia, ma non è voluta sicuramente da Israele. Non è voluta da nessuno a parte Hamas. Per Israele entrare a Gaza City è una cosa molto grave: moriranno tanti soldati e anche tanti palestinesi, oltre a mettere a rischio la vita degli ostaggi. Hamas è una organizzazione terroristica che si nasconde dietro i civili, quindi i civili pagano il prezzo di questa guerra".

Poi Mizrahi ha aggiunto: "Anche i grattacieli che vengono buttati giù, Israele prima di attaccarli avvisa gli occupanti, alla faccia di quelli che parlano di genocidio. Non c’è nessuna voglia di ammazzare tutti i palestinesi". Le sue parole hanno scatenato l’ira di Iacchetti, che ha replicato: "Ah no? Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono morte quasi 70 mila persone e 20 mila bambini? Non dica queste stron**te". Mizrahi ha ribattuto: "Le stron**te le dice lei, signor Iacchetti, lei non capisce quello che sta dicendo".

L’attore, quindi, ha perso la calma e si è rivolto direttamente a Bianca Berlinguer:

"Dovevi dirmi che c’era una persona senza ragionamento qui stasera. Non posso stare qui con uno che dà la colpa di tutto questo al 7 ottobre. Mi dispiace, ma non voglio ascoltare queste stron**e, mi alzo e me ne vado"

Nel frattempo Mauro Corona, collegato da remoto, si è schierato con decisione dalla parte di Iacchetti: "Me ne vado anche io dopo averlo insultato". La conduttrice ha cercato di raffreddare gli animi roventi dei suoi ospiti: "Calma per favore tutti e due. Enzo non te ne andare assolutamente, te lo chiedo per favore".

Iacchetti vs Eyal Mizrahi: accuse, insulti e minacce

Dopo la pubblicità, il dibattito è proseguito sui numeri delle vittime a Gaza e sulla natura del conflitto. Berlinguer ha chiesto a Mizrahi: "Sono già morte quasi 70mila persone e 20mila bambini, ammesso che ci sia anche un esponente di Hamas in questi grattacieli abbattuti, questo può giustificare tutte queste morti civili?". "Io non so da dove lei prende i suoi numeri – la risposta – probabilmente sono quelli pubblicati dal ministero della salute di Hamas. I numeri di Israele dicono che è probabile che siano morte intorno alle 50mila persone dalla parte palestinese, di cui quasi la metà sono terroristi di Hamas. D’altronde è una guerra".

Enzo Iacchetti, visibilmente alterato, lo ha interrotto: "Non è una guerra. Avete l’intelligence migliore del mondo, dovevate prenderli in due giorni come avete fatto in Iraq. Siete sempre stati aggressori dei palestinesi. Volete la loro terra, l’avete sempre voluta. Loro se ne fot**no della comunità internazionale, dell’ONU, di tutto". Poi ha aggiunto: "Io sono un antisemita per quel signore lì (indicando Mizrahi, ndr). Ma lui non conosce la storia, né del suo Paese né dei palestinesi. Non conosci niente, mi dispiace. Sei qui e fai una figura di mer*a".

Quando ha sostenuto che Israele perseguiterebbe la Palestina "da secoli", Mizrahi ha ribattuto ironicamente: "Da secoli? Israele esiste da 80 anni…".

A quel punto il duello dialettico è degenerato definitivamente sul piano personale, provocando il momento di maggior tensione della serata. Iacchetti ha accusato Mizrahi di ignoranza, minacciando nuovamente di abbandonare lo studio: "A me non sta bene parlare insieme. Non mi chiamare più quando c’è un contraddittorio, perché in questa guerra non c’è un contraddittorio: c’è solo un solo esercito. Nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi". Mizrahi ha rispedito le accuse al mittente: "Ignorante sei tu", per poi accusarlo: "Sei un fascista". Quindi Iacchetti ha replicato furioso, minacciandolo: "Cosa hai detto stron*o, vengo giù e ti prendo a pugni". Le parole dell’attore hanno gelato lo studio e costretto Bianca Berlinguer a interrompere la diretta per mandare la pubblicità, segnando la fine di dibattito finito completamente fuori controllo.

Qui il video integrale dello scontro tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi

