L’attore de I Soprano, Jerry Adler, è morto all’età di 96 anni, ma le cause non sono state rese note. Abbiamo appreso la notizia, data dai suoi cari in primis ma confermata e diffusa sui social dall’amico Frank J. Reilly, tramite un tweet su X di quest’ultimo, che rappresenta un dolcissimo omaggio all’interprete di Hesh nell’amata serie TV: "Il grande attore, il mio amico Jerry Adler, è morto oggi all’età di 96 anni. Lo conoscete per uno dei suoi ruoli iconici, che ha interpretato in molte delle sue apparizioni come guest star. Non male per uno che ha iniziato a recitare solo a 65 anni". Jerry Adler lascia la moglie, la psicologa Joan Laxman, con cui era sposato dal 1994.

Jerry Adler è morto, ma continua a vivere nella serie I Soprano: chi era l’attore

Nato a Brooklyn in una famiglia ebrea, Jerry Adler era figlio di Pauline e Philip Adler e cugino della famosa insegnante di recitazione Stella Adler. Esordì nel mondo dello spettacolo nel 1951 come manager teatrale, divenendo poi supervisore di produzione in importanti produzioni. Dopo aver debuttato nel 1974 nella regia teatrale, nel 1976 fu il direttore di scena dell’opera teatrale My Fair Lady per cui ottenne una candidatura al Drama Desk Award.

Divenne famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Herman "Hesh" Rabkin, consigliere del boss mafioso Tony interpretato da James Gandolfini, dal 1999 al 2007 nella pluripremiata serie televisiva HBO I Soprano. Sempre per il piccolo schermo lavorò in Law & Order – I due volti della giustizia e CSI: Scena del crimine. Per quanto riguarda il mondo del cinema, il suo ruolo più conosciuto in questo ambito è quello dell’uxoricida Paul House in Misterioso omicidio a Manhattan, film del 1993 diretto dal celebre Woody Allen. Un’altra esperienza importante per la sua carriera fu la presenza nel cast del film Synecdoche, New York di Charlie Kaufman

In un’intervista del 2017, riferendosi al ruolo di Hesh ne I Soprano, aveva dichiarato: "Passi tutta la tua carriera dietro le quinte. Nessuno sa chi sei o nemmeno il tuo nome. Non sanno niente di te. E poi fai un programma televisivo e all’improvviso sei una celebrità e tutti conoscono il tuo volto. È così strano".

