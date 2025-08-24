E' morto Jerry Adler, l'attore di Hesh ne I Soprano aveva 96 anni: chi era
La notizia della sua morte è stata la sua famiglia, ma a diffonderla sui social è stato poi un suo grande amico che ha espresso dolci parole d'affetto
L’attore de I Soprano, Jerry Adler, è morto all’età di 96 anni, ma le cause non sono state rese note. Abbiamo appreso la notizia, data dai suoi cari in primis ma confermata e diffusa sui social dall’amico Frank J. Reilly, tramite un tweet su X di quest’ultimo, che rappresenta un dolcissimo omaggio all’interprete di Hesh nell’amata serie TV: "Il grande attore, il mio amico Jerry Adler, è morto oggi all’età di 96 anni. Lo conoscete per uno dei suoi ruoli iconici, che ha interpretato in molte delle sue apparizioni come guest star. Non male per uno che ha iniziato a recitare solo a 65 anni". Jerry Adler lascia la moglie, la psicologa Joan Laxman, con cui era sposato dal 1994.
Jerry Adler è morto, ma continua a vivere nella serie I Soprano: chi era l’attore
Nato a Brooklyn in una famiglia ebrea, Jerry Adler era figlio di Pauline e Philip Adler e cugino della famosa insegnante di recitazione Stella Adler. Esordì nel mondo dello spettacolo nel 1951 come manager teatrale, divenendo poi supervisore di produzione in importanti produzioni. Dopo aver debuttato nel 1974 nella regia teatrale, nel 1976 fu il direttore di scena dell’opera teatrale My Fair Lady per cui ottenne una candidatura al Drama Desk Award.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Divenne famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Herman "Hesh" Rabkin, consigliere del boss mafioso Tony interpretato da James Gandolfini, dal 1999 al 2007 nella pluripremiata serie televisiva HBO I Soprano. Sempre per il piccolo schermo lavorò in Law & Order – I due volti della giustizia e CSI: Scena del crimine. Per quanto riguarda il mondo del cinema, il suo ruolo più conosciuto in questo ambito è quello dell’uxoricida Paul House in Misterioso omicidio a Manhattan, film del 1993 diretto dal celebre Woody Allen. Un’altra esperienza importante per la sua carriera fu la presenza nel cast del film Synecdoche, New York di Charlie Kaufman
In un’intervista del 2017, riferendosi al ruolo di Hesh ne I Soprano, aveva dichiarato: "Passi tutta la tua carriera dietro le quinte. Nessuno sa chi sei o nemmeno il tuo nome. Non sanno niente di te. E poi fai un programma televisivo e all’improvviso sei una celebrità e tutti conoscono il tuo volto. È così strano".
In aggiornamento
Potrebbe interessarti anche
Pippo Baudo, l’amarezza di Katia Ricciarelli: “Nessuno mi ha detto che era morto, Mara Venier mi ha aiutato”. Il retroscena sul funerale
L’ex soprano e moglie del conduttore scomparso all’età di 89 anni si è sfogata dopo ...
Katia Ricciarelli, botta e risposta con Selvaggia Lucarelli: futuro incerto a Ballando con le stelle
La soprano di Rovigo è pronta a tornare in Tv, forse a Ballando con le Stelle nel 20...
Morto Bob Wilson, genio visionario del teatro: la sua vita è già un film in “Absolute Wilson”
Genio visionario e padre del teatro sperimentale, Bob Wilson ha trasformato la scena...
Patrick Brammall, chi è il nuovo irresistibile 'amore' di Anne Hathaway: ecco la coppia infuocata de Il Diavolo Veste Prada 2
Sarà Patrick Brammall, l'affascinante uomo che farà battere il cuore di Anne Hathawa...
War, Sienna Miller protagonista del divorzio del secolo dopo un incredibile scandalo nella serie per HBO e Sky
Dominic West e Sienna Miller saranno i protagonisti del 'divorzio del secolo' nella ...
Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley: le prime immagini del cast della serie fanno già sognare
La serie remake HBO di Harry Potter ha svelato la famiglia Weasley: scelti Fred, Geo...
Mercoledì 2, l'incubo è alle porte su Netflix: a che ora esce la seconda stagione
L'uscita della nuova stagione di Mercoledì è sempre più vicina: ecco quando e a che ...
Black Rabbit, il trailer della serie conquista Netflix: Jude Law e Jason Bateman fratelli divisi da ambizione e pericolo
La serie Black Rabbit porta Jude Law e Jason Bateman in un vortice di ambizioni e tr...