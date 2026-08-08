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È morta Jean Lodge, attrice del film Il cavaliere del mistero e madre di 'Maxwell Sheffield' de La tata

L'attrice è morta all'età di 99 anni, come annunciato da sua nipote. Era la madre di Charles Shaughnessy, attore di Maxwell Sheffield nella sitcom La tata

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

È morta Jean Lodge, bellissima Regina Ginevra del film Il cavaliere nero e madre della star della serie La Tata
MUBI

Si è spenta mercoledì 5 agosto, all’età di 99 anni, l’attrice britannica Jean Lodge. Tra i suoi ruoli più ricordati c’è quello della Regina Ginevra nel film del 1954 Il cavaliere del mistero. A dare la notizia è stata la nipote Amy con un profondo messaggio d’affetto pubblicato su Facebook: "Jean Margaret Shaughnessy (nata Lodge) ci ha lasciati un giorno dopo aver compiuto 99 anni. Se ne è andata proprio come sperava: in pace e serenamente, a letto mentre dormiva."

Jean Lodge è morta: chi era l’attrice e quali sono i suoi lavori più celebri

Nata a Hull il 4 agosto 1927, Jean Lodge ha vissuto una carriera ricca di impegni tra la fine degli anni ’40 e la metà degli anni ’60. Oltre al cinema britannico – che l’ha vista recitare in titoli come White Corridors, Brandy for the Parson e The Hellfire Club al fianco di Peter Cushing – ha calcato con successo anche i palchi dei teatri del West End londinese. Nel 1948 aveva sposato Alfred Shaughnessy, celebre sceneggiatore della serie cult degli anni ’70 Su e giù per le scale, rimanendogli accanto fino alla scomparsa di lui nel 2005.

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Jean Lodge madre di Maxwell Sheffield de La Tata

Jean Lodge è nota anche per essere la madre di Charles Shaughnessy, amatissimo volto della TV nei panni di Maxwell Sheffield nella sitcom La tata al fianco di Fran Drescher, oltre che per i suoi ruoli storici nelle soap opera Days of Our Lives (Shane Donovan) e General Hospital (Victor Cassadine). È anche madre di David Shaughnessy, regista affermato di molte serie di successo (tra cui Beautiful e Sentieri) e apprezzato doppiatore per prodotti come Big Hero 6 e Star Wars Rebels.

I toccanti saluti della famiglia

Nel suo toccante messaggio, la nipote Amy ha voluto dipingere un ritratto vivo e affettuoso della nonna: una donna bellissima, piena di energia, aperta alla cultura e con una passione travolgente per la pittura, la cucina, la natura e i viaggi. Ma soprattutto, una presenza costante e fondamentale per tutta la famiglia.

Jean lascia i figli Charles e David con le rispettive mogli, cinque nipoti e due pronipoti, che la ricordano così: "La sua gioia di vivere, la sua caparbietà e la sua passione per i racconti continueranno a scorrere dentro di noi. Ci mancherà tantissimo e la porteremo sempre nel cuore."

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