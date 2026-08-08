È morta Jean Lodge, attrice del film Il cavaliere del mistero e madre di 'Maxwell Sheffield' de La tata
L'attrice è morta all'età di 99 anni, come annunciato da sua nipote. Era la madre di Charles Shaughnessy, attore di Maxwell Sheffield nella sitcom La tata
Si è spenta mercoledì 5 agosto, all’età di 99 anni, l’attrice britannica Jean Lodge. Tra i suoi ruoli più ricordati c’è quello della Regina Ginevra nel film del 1954 Il cavaliere del mistero. A dare la notizia è stata la nipote Amy con un profondo messaggio d’affetto pubblicato su Facebook: "Jean Margaret Shaughnessy (nata Lodge) ci ha lasciati un giorno dopo aver compiuto 99 anni. Se ne è andata proprio come sperava: in pace e serenamente, a letto mentre dormiva."
Jean Lodge è morta: chi era l’attrice e quali sono i suoi lavori più celebri
Nata a Hull il 4 agosto 1927, Jean Lodge ha vissuto una carriera ricca di impegni tra la fine degli anni ’40 e la metà degli anni ’60. Oltre al cinema britannico – che l’ha vista recitare in titoli come White Corridors, Brandy for the Parson e The Hellfire Club al fianco di Peter Cushing – ha calcato con successo anche i palchi dei teatri del West End londinese. Nel 1948 aveva sposato Alfred Shaughnessy, celebre sceneggiatore della serie cult degli anni ’70 Su e giù per le scale, rimanendogli accanto fino alla scomparsa di lui nel 2005.
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Jean Lodge madre di Maxwell Sheffield de La Tata
Jean Lodge è nota anche per essere la madre di Charles Shaughnessy, amatissimo volto della TV nei panni di Maxwell Sheffield nella sitcom La tata al fianco di Fran Drescher, oltre che per i suoi ruoli storici nelle soap opera Days of Our Lives (Shane Donovan) e General Hospital (Victor Cassadine). È anche madre di David Shaughnessy, regista affermato di molte serie di successo (tra cui Beautiful e Sentieri) e apprezzato doppiatore per prodotti come Big Hero 6 e Star Wars Rebels.
I toccanti saluti della famiglia
Nel suo toccante messaggio, la nipote Amy ha voluto dipingere un ritratto vivo e affettuoso della nonna: una donna bellissima, piena di energia, aperta alla cultura e con una passione travolgente per la pittura, la cucina, la natura e i viaggi. Ma soprattutto, una presenza costante e fondamentale per tutta la famiglia.
Jean lascia i figli Charles e David con le rispettive mogli, cinque nipoti e due pronipoti, che la ricordano così: "La sua gioia di vivere, la sua caparbietà e la sua passione per i racconti continueranno a scorrere dentro di noi. Ci mancherà tantissimo e la porteremo sempre nel cuore."
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