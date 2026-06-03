Netflix vuole il successore di Avvocato di Difesa e lo trova nel film cult con Al Pacino: fece la storia del cinema
Netflix starebbe sviluppando una serie ispirata ad ...E Giustizia Per Tutti, il film cult del 1979 con Al Pacino: un legal drama crudo su un avvocato idealista.
Stando alle ultime notizie, sembra che Netflix starebbe sviluppando una nuova serie televisiva ispirata al leggendario film …E Giustizia Per Tutti del 1979, il classico legal drama con Al Pacino protagonista. Il progetto, prodotto da Sony Pictures Television, punta a raccogliere l’eredità di Avvocato di Difesa (The Lincoln Lawyer9 sul fronte dei drama giudiziari. La serie si concentrerà su un avvocato idealista (ma vi spiegheremo meglio nel prossimo paragrafo). Ci teniamo a precisare che Netflix non ha ancora confermato la notizia.
…E Giustizia Per Tutti, Netflix vorrebbe realizzare una serie basata sul celebre film cult di Al Pacino
Netflix è alla ricerca di un nuovo legal drama dopo la conclusione di Avvocato di Difesa (The Lincoln Lawyer), e uno dei progetti più promettenti è …E Giustizia Per Tutti, serie ispirata al celebre film del 1979 con Al Pacino. Attualmente in sviluppo sulla piattaforma, il progetto è prodotto da Sony Pictures Television e scritto da Jeremy Miller e Dan Cohn, che descrivono la storia di un avvocato idealista in lotta contro un sistema giudiziario corrotto, destinato a crollare sotto il peso di quella battaglia. Tra i produttori esecutivi figura anche Ross Fineman, già al lavoro su Avvocato di Difesa.
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…E Giustizia Per Tutti, di cosa parla il film con Al Pacino
Il film originale, diretto da Norman Jewison con una sceneggiatura di Valerie Curtin e Barry Levinson, fu un grande successo al botteghino (33,3 milioni di dollari incassati con un budget di soli 4 milioni) e ottenne due nomination agli Oscar. Rimane celebre soprattutto per la memorabile scena in cui Pacino, nei panni dell’avvocato Arthur Kirkland, perde il controllo in aula urlando: "Sei fuori luogo! L’intero processo è fuori luogo!" A Baltimora, il giovane avvocato Arthur Kirkland lotta contro un sistema giudiziario corrotto e inefficiente, in cui giudici arroganti o disonesti sfruttano i cavilli legali per colpire duramente i colpevoli o condannare ingiustamente degli innocenti.
A sostenerlo ci sono il giudice Rayford, un anziano eccentrico che gli offre amicizia, e suo padre Sam, che Arthur visita regolarmente ma che finisce per trascurare a causa degli impegni professionali, contribuendo al peggioramento delle sue condizioni mentali. Il suo principale avversario è il giudice Henry Fleming, un magistrato crudele che ha fatto incarcerare ingiustamente un cliente di Arthur, spingendolo infine a un tragico gesto di ribellione. Nel cast, oltre ad Al Pacino, troviamo anche:
- Jack Warden
- John Forsythe
- Lee Strasberg
- Jeffrey Tambor
- Thomas G. Waites
- Robert Christian
- Christine Lahti
- Sam Levene
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