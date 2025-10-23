È colpa nostra?, le differenze tra il libro e il film su Prime Video: i dettagli che non ti aspetti
Dal 16 ottobre è disponibile su Prime Video l'ultimo atto della saga tratta dai libri di Mercedes Ron e online si è aperto il dibattito sui cambiamenti fatti
Il 16 ottobre, con l’uscita su Prime Video di È colpa nostra?, sequel di È colpa tua? e di È colpa mia?, si è conclusa la saga cinematografica tratta dai libri di Mercedes Ron. Sul web, i fan si sono scatenati riguardo i cambiamenti fatti riguardo al libro, evidenziando tutto ciò che secondo loro non ha funzionato. Eccoci qui quindi a riportare tutte le differenze tra il film e il libro di È colpa nostra?. Ovviamente ci saranno spoiler, quindi procedete a vostro rischio nella lettura.
Tutte le differenza tra libro e film de È colpa nostra? in streaming su Prime Video
Partiamo subito dal salto temporale tra il secondo e il terzo libro: nell’originale cartaceo, la storia tra Noah e Nick riprende dopo che sono passati 10 mesi, mentre il film di È colpa nostra? decide di far trascorrere ben 4 anni. Durante questo periodo, Noah ha continuato i suoi studi, mentre Nick, nel libro, ha accettato una proposta di lavoro importante e si è trasferito a New York insieme a Sophia. Il film prende invece una via del tutto diversa, col protagonista che si trasferisce a Londra invece che nella Grande Mela. Una seconda differenza significativa, che cambia anche l’atmosfera e il contesto della storia.
Un’altra importante variazione riguarda il modo in cui Noah comunica a Nick di essere incinta. La ragazza, nel libro, lo fa per messaggio, una scelta importante ai fini della trama perchè genera un malinteso tra i due. Il ragazzo, infatti, crede che il bambino non sia suo, ma di Simón, il fratello di Lion, che Noah aveva conosciuto al matrimonio di quest’ultimo. Nel film questa dinamica è totalmente assente.
È colpa nostra?, quel dettaglio che modifica il finale
Nel finale della storia, Noah fa a Nick un regalo molto significativo, ovvero la stessa macchina con cui, nel primo volume, aveva perso una gara con Ronny. Nel libro si tratta di una Ferrari nera, mentre nel film essa diventa una Porsche rossa. Un dettaglio forse insignificante, ma che cambia l’immagine e il tono visivo della scena conclusiva.
Dove vedere È colpa nostra? in streaming
Come accennato in apertura di articolo, l’ultimo capitolo della saga cinematografica basata sui libri di Mercedes Ron, È colpa nostra?, è disponibile dal 16 ottobre in streaming su Prime Video.
