Amazon Prime Video, questo film è tra i più seguiti d’Europa e cattura il cuore degli utenti in 10 minuti Dalla passione travolgente di Noah e Nick alla possibile espansione del loro universo: la trilogia di È colpa mia conquista Prime Video

Dai romanzi di Mercedes Ron al successo su Amazon Prime Video, la trilogia di È colpa mia ha trasformato una storia d’amore proibita in un fenomeno globale. Dopo il trionfo del primo film e del sequel, il terzo capitolo – È colpa nostra? – si è imposto tra i titoli più visti sulla piattaforma, confermando la forza di un racconto che mescola emozione, desiderio e crescita personale. Ma come si intrecciano i tre film e cosa ci riserva il futuro del franchise?

Dall’attrazione proibita alla maturità: l’evoluzione di Noah e Nick

Il primo capitolo, È colpa mia?, ci introduce nella turbolenta relazione tra Noah e Nick, due giovani che scoprono di essere fratellastri acquisiti dopo che le loro famiglie si uniscono. Quella che inizia come una convivenza forzata diventa presto una passione irresistibile, segnata da gelosie, segreti e sentimenti difficili da accettare.

Nel sequel È colpa tua?, la loro storia affronta nuove sfide: la distanza, i dubbi, la crescita personale. Noah e Nick si trovano a dover scegliere tra l’amore e la libertà, tra ciò che sentono e ciò che la società si aspetta da loro. Infine, È colpa nostra? spinge i protagonisti verso la maturità: un salto temporale li ritrova più consapevoli ma ancora legati da un sentimento che non ha mai smesso di bruciare. La trilogia, nel suo insieme, racconta un percorso di formazione travestito da love story, dove ogni errore diventa occasione di cambiamento.

Un universo in espansione: dal web ai remake internazionali

Nata come fanfiction di successo, la saga Culpables ha conquistato il pubblico prima con i libri e poi con gli adattamenti Prime Video, diventando uno dei franchise young adult più seguiti d’Europa. I film hanno dato nuova vita ai personaggi di Mercedes Ron, con un’estetica moderna e una colonna sonora capace di parlare alla Generazione Z.

L’universo narrativo, però, non sembra destinato a fermarsi qui. Oltre alla trilogia, sono in cantiere progetti paralleli e adattamenti in altre lingue: segno che il fascino di Noah e Nick è tutt’altro che esaurito. Tra gli spin-off c’è È colpa mia: Londra, un remake ambientato nella capitale britannica che reinterpreta la storia con nuovi protagonisti e un’ambientazione diversa, a conferma del potenziale globale del franchise.

Il finale che lascia il segno: addio o nuovo inizio?

Sebbene È colpa nostra? rappresenti la conclusione naturale del viaggio di Noah e Nick, il finale del film non chiude completamente la porta. Anzi, lascia intravedere la possibilità di un nuovo capitolo, un sequel o una serie che possa approfondire ciò che accade dopo. Le scelte dei protagonisti, infatti, non portano solo a una fine, ma a un nuovo equilibrio che potrebbe evolversi ancora.

E così, mentre il pubblico si gode l’ultimo atto della trilogia, resta una domanda sospesa nell’aria: davvero la storia è finita? O forse, come suggerisce quel titolo diventato cult, in fondo… è ancora un po’ colpa loro? Con È colpa nostra? in cima alle classifiche di Prime Video, il fenomeno Culpables dimostra che l’amore proibito, quando raccontato con passione, non passa mai di moda — e forse non è mai del tutto colpa di nessuno.

