Rossella Erra, lo sfogo durissimo: "È arrivato il momento di dire basta", cosa è successo e perché è furiosa Rossella Erra ha "denunciato" i comportamenti degli haters, pubblicando un post social. Tanti i commenti ricevuti.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Rossella Erra è apparsa sui social con uno sfogo molto duro che, di certo, ha catturato l’attenzione dei fan. Il volto di Ballando con le Stelle è infatti tornata sul web per dire la sua su un evento che l’ha scossa parecchio, e che sta ora ottenendo diversi commenti da parte dei followers.

Ormai diventata una figura fissa del cast di Ballando con le Stelle, ha dichiarato in più occasioni di aver avuto una grande mano da Milly Carlucci. Prima di entrare nel cast del talent di Rai 1, Rossella Erra ha infatti lavorato – per più di vent’anni – come commercialista e manager. Poi è arrivato il successo in tv, ottenuto sia grazie a Ballando con le Stelle che grazie alla partecipazione al programma Vieni da Me di Caterina Balivo. Nello show del sabato sera, ha ottenuto il ruolo di giurata popolare, che le permette di dare voce ai pensieri dei telespettatori da casa.

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Lo sfogo di Rossella Erra sui social che ha fatto allarmare i fan

È capitato in diverse occasioni che la "giurata del popolo" di Ballando con le Stelle ricevesse commenti degli haters. C’è infatti chi la giudica per il suo ruolo in tv, chi per i suoi contenuti web. Rossella Erra ha quindi ora deciso di dire "Basta" e a scriverlo è stata proprio lei, pubblicando un post in cui ha denunciato comportamenti ritenuti illeciti e che riguardano proprio i tanti utenti del web che si travestono da haters.

"Fino a che punto si possono tollerare le denigrazioni, le maldicenze, le ingiurie, le parolacce, gli attacchi violenti, gli auguri di morte e molto altro?" – ha esordito lei sul suo account Instagram ufficiale – "Persone che ripetutamente, dietro a uno schermo, scrivono per attaccare, volendo ferire, umiliare, mortificare, provando con le parole a sottomettere". E ancora: "Ci sono alcuni soggetti che sembrano alimentarsi, di post in post, e non si fermano, continuando ad offendere in modo pericolosamente ossessivo".

Sotto al post non sono mancati i tanti commenti scritti da colleghi e altri utenti del web. Numerosi sono infatti stati i messaggi di vicinanza, finalizzati a spronare la Erra ad andare avanti e a non dare peso ai messaggi negativi ricevuti ogni giorno sulla sua persona e sul suo lavoro.

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