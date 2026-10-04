Per Valentina Lodovini ‘È Andata Così’, chiama i suoi tre ex ed è caos alla Festa del Cinema di Roma: il motivo Alla Festa del Cinema di Roma 2026 arriva il nuovo film di Gianni Zanasi, con l'attrice alla guida di un cast che ricco di nomi di spicco del cinema italiano.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Arriva alla Festa del Cinema di Roma 2026, nella sezione Grand Public, dal 13 al 25 ottobre, uno dei film italiani più attesi dell’autunno. Parliamo di È Andata Così, diretto da Gianni Zanasi, con Valentina Lodovini nel ruolo centrale di una donna che, nel momento peggiore della sua vita, decide di chiamare i suoi ex. Tutti e tre. Nelle sale dal 5 novembre con Vision Distribution. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo film che si preannuncia molto interessante.

È Andata Così, Valentina Lodovini alle prese con tre ex (tre tipi umani)

È Andata Così si presenta come un film che è un misto tra commedia e dramma sentimentale. Il cuore narrativo sta nella cerchia maschile che circonda Cecilia (Lodovini): tre uomini, tre storie incompiute, tre modi diversi di essere stati importanti e poi diventati un problema. Christophe, interpretato da Valerio Mastandrea, è un regista teatrale che vive di rimpianti ed è il padre della figlia maggiore di Cecilia. Guido, è l’ex manager che ha mollato tutto per fare il rider: una scelta di vita radicale che il film probabilmente non giudica, ma nemmeno celebra. Tony infine, è quello che Cecilia ha sposato davvero e che poi l’ha lasciata. Tre fallimenti diversi, tre personalità che non potrebbero essere più lontane tra loro. Una curiosità non banale: nel film i tre non sembrano uniti da nessun filo logico, eppure Cecilia li ha scelti tutti. Questo, in fondo, è il vero mistero del racconto.

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Cast e curiosità di È Andata Così

Non tutti sanno che È Andata Così è una coproduzione tra Italia, Spagna e Albania, un dettaglio insolito per una commedia ambientata nel quotidiano italiano, girata tra Roma, Tuscania e la Tuscia. Per quanto riguarda il cast, oltre a Lodovini, Michele Riondino interpreta Tony; Valerio Mastandrea è Christophe; Indri Shiroka interpreta un satanista; e Leonardo Lidi veste i panni di Guido. La presenza che più sorprende, forse, è quella proprio di Lidi, figura di primo piano nel teatro italiano contemporaneo ma molto meno presente al cinema.

Valentina Lodovini protagonista assoluta del film

Lodovini non ha bisogno di presentazioni, questo è indubbiamente chiaro. Spesso è stata la spalla di molti attori in film comici di successo, da Benvenuti al Sud in poi. Qui invece è lei il film: ogni scena passa attraverso Cecilia, ogni relazione si definisce in rapporto a lei. Un ruolo, a nostro parere, più che meritato e di cui sarà all’altezza, visto il suo talento. È Andata Così arriverà al cinema il 5 novembre 2026. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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