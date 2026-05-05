Perché Dwayne Johnson si è presentato al Met Gala 2026 in gonna: il significato del gesto L’amato attore cinematografico ha attirato l’attenzione sul red carpet scegliendo di indossare un look molto particolare e carico di significato.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Anche quest’anno il Met Gala si è riconfermato come l’evento più spettacolare della stagione, in grado di dettare la moda del momento unendola in maniera del tutto inaspettata all’arte e alla narrazione visiva. Tra le star più attese sul red carpet del Metropolitan Museum of Art c’era anche Dwayne Johnson, uno degli attori più amati e riconoscibili del cinema, protagonista di successi mondiali come Fast & Furious, Jumanji e Black Adam. Abituato a ruoli carismatici e di grande impatto fisico, Johnson ha sorpreso tutti presentandosi sul red carpet con una scelta stilistica particolare: una gonna. Il motivo? Scopriamolo.

Dwayne Johnson in gonna al Met Gala 2026: il motivo

Dwayne Johnson, tra le celebrità presenti al Met Gala 2026, ha sfoggiato sul red carpet un completo firmato Thom Browne: un frac nero in mohair impreziosito da oltre 350 metri di nastri di seta pieghettati a mano, abbinato a un papillon e a una gonna a pieghe coordinata. Un outfit sartoriale, sofisticato e perfettamente in linea con il tema "La moda è arte", che tuttavia ha suscitato qualche perplessità, portando molti a chiedersi il perché di questa particolare scelta.

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Fermato dai giornalisti sul red carpet, Johnson ha quindi chiarito il significato del suo outfit. "Mi sento benissimo! All’inizio il team di Thom Browne mi ha mostrato i bozzetti e mi ha chiesto se mi sarebbe andata bene la gonna. E io ho risposto: ‘Nella nostra cultura, la cultura polinesiana, indossiamo i lavalava, indossiamo le gonne’. Gli uomini più virili, non che io sia uno di loro, ma gli uomini più virili indossano lavalava e gonne". Svelato allora il motivo della scelta: un riferimento diretto alla tradizione polinesiana, dove il lavalava rappresenta un capo identitario e simbolico, lontano da qualsiasi stereotipo occidentale.

Dwayne Johnson, il messaggio sulla sana mascolinità

In un certo senso, attraverso un look tutt’altro che scontato, una star internazionale come Dwayne Johnson è riuscita a portare al grande evento sia una dichiarazione di moda che un importante messaggio culturale, e questa non è nemmeno la prima volta. L’attore, infatti, porta avanti da tempo una visione della mascolinità che rompe con gli schemi tradizionali. Già in occasione del CinemaCon 2026, durante la promozione del live-action Disney Oceania, Johnson aveva espresso chiaramente il suo pensiero: "Tutti gli uomini di tutte le età dovrebbero sostenere, aiutare e difendere tutte le donne. Ecco com’è la vera mascolinità".

Un’idea di mascolinità che affonda le radici nei valori di rispetto, responsabilità e consapevolezza, piuttosto che forza fisica o rigidità nei ruoli di genere. Un pensiero che rende ancora più forte la scelta di indossare una gonna sul red carpet più osservato al mondo, con l’unico intento di omaggiare la cultura polinesiana e abbattere stereotipi che fanno ormai parte di un tempo passato.

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