Dwayne Johnson: avventuriero in moto in Free Byrd, ma la vera sfida per The Rock è una malattia devastante L'attore sveste i panni da eroe d'azione e indossa quelli da uomo fragile in Free Byrd, film che racconta la corsa contro il tempo di un uomo malato di demenza.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Tra poco, il 19 agosto 2026, lo vedremo al cinema nel live-action di Oceania ma, Dwayne Johnson ha altri progetti in cantieri, tra cui Free Byrd. Si tratta di un nuovo film – la cui notizia l’abbiamo appresa di recente – diretto da Greg Kwedar. Ma prepariamoci, perché potremmo non vedere il The Rock di sempre in questo progetto. A quanto pare, l’attore non interpreterà un eroe d’azione ma uno stuntman nel pieno delle sue fragilità e alle prese con una malattia. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Free Byrd, Dwayne Johnson protagonista di un nuovo film: di cosa parla

Un dramma d’azione incentrato sulla lotta contro la demenza è il nuovo progetto che vedrà Dwayne Johnson protagonista e produttore. Si tratta di Free Byrd, film realizzato da Artists Equity, la casa di produzione fondata da Ben Affleck e Matt Damon. Johnson interpreterà uno stuntman motociclistico di Las Vegas che tiene nascosta a tutti, compreso il fratello meccanico, la propria diagnosi di demenza mentre si prepara ad affrontare un ultimo e pericoloso salto. Il film affronta i temi della fragilità della mente e dell’importanza di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. La regia sarà affidata a Greg Kwedar, candidato all’Oscar per Sing Sing e Train Dreams, che firmerà anche la nuova versione della sceneggiatura originale di Jon Boyer, inserita nella Black List.

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L’annuncio arriva mentre Johnson si prepara all’uscita del live-action Disney di Oceania e ai successivi impegni con Jumanji: Open World e Lizard Music. L’attore ha definito Free Byrd un progetto profondamente personale, capace di raccontare la bellezza e la durezza della vita quando una persona cara affronta il declino della memoria. Tra i produttori figurano Gil Netter, Fifth Season, Seven Bucks Productions ed Ethos. Anche Ben Affleck e Matt Damon hanno espresso grande entusiasmo per il progetto, elogiando il talento di Greg Kwedar e Dwayne Johnson e dichiarandosi impazienti di portare il film nelle sale.

Oceania, Dwayne Johnson è il semidio Maui nel live-action in arrivo al cinema

Come abbiamo già detto, il live-action di Oceania, approderà nei cinema italiani il 19 agosto 2026, e vedrà la presenza di The Rock nei panni del carismatico semidio Maui (dopo aver doppiato i film animati). La storia riprende quella originale: Vaiana lascia l’isola di Motunui per seguire il richiamo dell’oceano e, insieme a Maui, affronta un viaggio oltre la barriera corallina per salvare il suo popolo e riportare prosperità. Nel cast troviamo anche:

Catherine Laga’aia (Vaiana)

John Tui (capo Tui)

Frankie Adams (Sina)

Rena Owen (nonna Tala)

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