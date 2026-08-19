“Ho imparato a essere vulnerabile grazie a mia moglie e alle mie figlie”, Dwayne Johnson e la lezione del nonno dietro il suo Maui
Nel live action di Oceania, l'attore ritrova Maui e porta sul set del film il ricordo del suo caro nonno, l’importanza della famiglia e delle fragilità.
Lo conosciamo bene perché per tutti è l’iconico The Rock che lottava sui ring della WWE ma, da anni, ormai, è un attore affermato. Dwayne Johnson torna a vestire i panni di Maui nel live action di Oceania, ma questa volta porta sul set qualcosa di molto più personale del carisma del semidio Disney. Dietro i muscoli, l’ironia e l’immagine da uomo invincibile c’è infatti una riflessione sulla vulnerabilità, sull’importanza di chiedere aiuto e sulla forza che può nascere dall’aprirsi agli altri. Un percorso che Johnson lega anche al ricordo del nonno, figura fondamentale della sua vita, e agli insegnamenti ricevuti dalla moglie e dalle tre figlie. Vediamo tutti i dettagli.
Dwayne Johnson e le sue fragilità: "Chiedere aiuto è come avere un super potere"
In un incontro da remoto con la stampa internazionale, Dwayne Johnson ha parlato del ritorno nei panni di Maui nel live action di Oceania, diretto da Thomas Kail e in arrivo nelle sale italiane il 19 agosto. Johnson ha sottolineato l’importanza di raccontare la cultura polinesiana, spiegando: "Abbiamo modo di mostrare ancora di più quanto sia ricca questa cultura, la sua capacità di condivisione". Parlando di Maui, che definisce "molto egocentrico, e in questo forse non gli somiglio anche se potrebbe sembrare", l’attore ha evidenziato il percorso del personaggio verso una maggiore apertura emotiva, collegandolo alla propria esperienza: "Però come lui, che impara a mostrare le sue fragilità con Vaiana, anch’io grazie all’aiuto delle donne della mia vita, di mia moglie, delle mie tre figlie, ho imparato il valore di aprirmi, di sapermi mostrare vulnerabile".
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Per Johnson è importante che gli uomini imparino a mostrarsi più vulnerabili: "Forse le nuove generazioni comprenderanno meglio il potere della vulnerabilità e dell’apertura. Riuscire a chiedere aiuto è come avere un super potere".
Dwayne Johnson e il legame speciale con il nonno
L’attore ha inoltre spiegato che interpretare Maui rappresenta un omaggio al nonno, morto quando aveva dieci anni: "è anche un modo per rendere omaggio a mio nonno, che amavo tantissimo e ho perso quando avevo 10 anni. Era una persona eccezionale sotto ogni punto di vista". L’attore ha poi raccontato un episodio del passato sul nonno, all’epoca un wrestler, che difese alcuni colleghi dai bulli: "l’amico e collega Pat Patterson il primo lottatore professionista che si dichiarò apertamente omosessuale".
Di cosa parla il live action di Oceania
Nonostante le critiche e il flop in America, c’è chi in Italia attende l’arrivo del live-action di Oceania, in uscita il 19 agosto. La storia segue Vaiana, figlia del capo di Motu Nui, che sente da sempre un forte legame con il mare e desidera diventare una navigatrice. Nonostante l’opposizione del padre, parte per un viaggio con l’obiettivo di salvare il suo popolo. Durante l’avventura incontra Maui, un potente ma vanitoso e imprevedibile semidio, che diventerà suo compagno di viaggio.
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