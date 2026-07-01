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Dwayne Johnson si confessa: ecco cosa gli hanno insegnato le figlie e su cosa ha cambiato idea

L'attore di Oceania si racconta: da una figura paterna assente alla rivoluzione silenziosa di tre bambine che gli hanno ridefinito il significato di forza.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dwayne Johnson è abituato a interpretare eroi invincibili, ma fuori dal set la storia è diversa. In occasione dell’uscita del live-action Disney di Oceania, nelle sale italiane dal 19 agosto, The Rock si è raccontato con grande sincerità ai microfoni di Adnkronos, parlando di vulnerabilità, di un rapporto con il padre che ha segnato la sua visione della mascolinità, e di come tre bambine abbiano ribaltato tutto ciò che credeva di sapere. Una riflessione che va ben oltre la promozione di un film, ma vediamo nello specifico tutti i dettagli dell’intervista.

Dwayne Johnson, il difficile rapporto con il padre e cosa gli hanno insegnato le tre figlie

Dwayne Johnson torna al cinema con il live-action di Oceania, in uscita nelle sale italiane il 19 agosto, dove interpreta Mau, dopo averne doppiato la versione animata nel 2016. Durante la promozione del film, in un’intervista all’Adnkronos, ha parlato della sua idea di mascolinità, spiegando: "La mia idea di mascolinità è che devi anche imparare a essere a tuo agio con il mostrarti vulnerabile, con il chiedere aiuto quando ne hai bisogno. È fondamentale, perché noi uomini non lo facciamo quasi mai. Io lo sto imparando adesso grazie alle mie figlie". L’attore, padre di tre figlie, ha raccontato di voler costruire con loro un rapporto diverso da quello avuto con suo padre: "Mio padre non mi diceva "se hai qualcosa che ti affligge, parlane con me. Ci sono". Oggi io lo dico sempre alle mie figlie".

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Secondo Johnson, "la parola "mascolinità" viene demonizzata, invece va bene: possiamo abbracciarla", perché significa essere autentici, aprirsi quando serve e ammettere di non avere tutte le risposte. L’attore ha, inoltre, spiegato di aver imparato a chiedere aiuto grazie alle persone di cui si fida: "Poi è arrivato il momento in cui ho capito di aver bisogno di aiuto e così sono andato dalle "mie persone" chiedendo: "Potete aiutarmi?". Quella richiesta mi ha cambiato la vita".

Dwayne Johnson e il suo ruolo in Oceania: "È ispirato a mio nonno"

Infine, parlando di Oceania, Johnson ha spiegato di aver voluto trasmettere questo messaggio attraverso Maui, personaggio "ispirato a mio nonno, Peter Maivia", mostrando che "Anche l’uomo più potente può ritrovare la forza nella vulnerabilità e capire quanto sia importante". Il live-action vede Dwayne Johnson tornare nel ruolo di Maui, mentre Catherine Laga’aia debutta al cinema interpretando Vaiana. La storia riprende quella del film originale: guidata dall’oceano, Vaiana lascia Motunui e affronta un viaggio insieme a Maui per salvare il suo popolo e riportare prosperità alla sua isola.

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