Yellowstone torna più spietato che mai: il nuovo spin-off segna il ritorno di due personaggi amatissimi
Lo spin-off di Yellowstone, Dutton Ranch, è pronto a debuttare su Paramount+: nuovi nemici, passioni e tradimenti nel primo trailer ufficiale della serie.
Chi pensava che non l’avrebbe più rivisto, dovrà ricredersi. Anche dopo la conclusione di Yellowstone nel dicembre 2024, il franchise di Taylor Sheridan non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi, continua a crescere: il nuovo spin-off Dutton Ranch (che uscirà tra non molto) porterà di nuovo al centro i due protagonisti amatissimi dal pubblico. Inoltre, lunedì è stato svelato il primo trailer, di cui vi parliamo di seguito.
Dutton Ranch, il trailer dello spin-off di Yellowstone: di cosa parla
Con il successo della prima stagione di Marshals, è ora il momento di concentrarsi sul nuovo spin-off di Yellowstone, Dutton Ranch, che arriverà in streaming il 15 maggio su Paramount+ con i primi due episodi, seguiti dagli altri a cadenza settimanale. La serie segue Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser) mentre cercano di ricominciare la loro vita insieme in un nuovo ranch, affrontando sfide, rivalità e ostacoli emotivi. Il tentativo di ricominciare le loro vite si capisce anche dal teaser trailer pubblicato lunedì. Inoltre, la clip mostra Beth e Rip alle prese con conflitti, esplosioni e incendi, questa volta sullo sfondo del Texas meridionale anziché del Montana. Il ranch resta un simbolo del loro passato, della loro identità e dell’eredità da proteggere a ogni costo. Il cast vede anche la presenza dei seguenti attori:
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- Ed Harris (Everett McKinney)
- Annette Bening (Beulah Jackson)
- Juan Pablo Raba
- Jai Courtney
- J.R. Villarreal
- Marc Menchaca
- Natalie Alyn Lind
- Finn Little nel ruolo di Carter
La trama riprende dopo la quinta stagione di Yellowstone (SPOILER): Jamie, fratello di Beth (Wes Bentley), tenta di ucciderla prima che Rip intervenga, portando alla morte del fratello. Beth e Rip iniziano quindi una nuova vita, cercando di costruire il loro futuro mentre devono fare i conti con un ranch rivale spietato e situazioni pericolose.
Dutton Ranch, quando esce lo spin-off
Dutton Ranch debutterà in streaming il 15 maggio 2026 su Paramount+. C’è da dire che Dutton Ranch e Yellowstone condividono la stessa linea temporale e universo narrativo, e questo lascia spazio a possibili crossover futuri. La serie, composta da nove episodi, è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, creata da Chad Feehan insieme a Taylor Sheridan, che ne è anche produttore esecutivo insieme a un gruppo di registi e produttori di rilievo. The Dutton Ranch esplora, dunque, le conseguenze e le nuove sfide dopo la costruzione dell’impero familiare mostrata in Yellowstone, e il ritorno di dei personaggi principali rende la trama molto più fitta e intensa. Questo spin-off assume quasi le sembianze di un genere crime.
Guida TV
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26 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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