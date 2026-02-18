Dune 3, Timothée Chalamet svela una novità eccezionale in arrivo: sale l'attesa per il terzo film Quando vedremo il primo trailer del terzo film di Dune? Per Timothée Chalamet è imminente

Timothée Chalamet riaccende l’interesse per il terzo film di Dune, lasciando intendere che il primo trailer è in arrivo a breve. L’attore, volto di Paul Atreides nella saga di Denis Villeneuve tratta dai romanzi di Frank Herbert, lo ha svelato durante un passaggio del talk show francese Quotidien: "Abbiamo un trailer in arrivo presto che ho appena visto, ed è fantastico". La dichiarazione sorprende per il fatto che si tratta, a conti fatti, del primo annuncio in merito, fino a questo momento: Legendary e Warner Bros. hanno tenuto il terzo capitolo molto "blindato" e pochissimo è trapelato in merito. Niente leak, niente foto dal set "più o meno ufficiali", addirittura diversi nuovi personaggi che in molti si aspettano conoscendo i libri non risultano nel cast comunicato, e non c’è nemmeno un’indicazione sul titolo definitivo del film. In altre parole, inavvertitamente è stato Chalamet a far partire la macchina mediatica sul film, che tuttavia è oramai all’orizzonte, con un’uscita prevista per il 18 dicembre negli Stati Uniti.

Uno schema di rilascio che verrà scardinato da Dune 3?

Il punto è che guardando al passato e rapportandolo con l’uscita nei cinema di Dune "Part Three", rispetto alle abitudini del franchise in realtà non ci si aspettava un trailer già "pronto e in arrivo". Per i precedenti film, infatti, l’avvio della promozione è arrivato con tempistiche piuttosto calcolate e più a ridosso dell’uscita. Per Dune, la prima volta che il pubblico vide un trailer fu il 9 settembre 2020, a circa 100 giorni dalla data di uscita prevista allora (sempre il 18 dicembre, ma del 2020). Poi il film venne rinviato di nove mesi per via del COVID, fino al 22 ottobre 2021, con una pausa chiaramente inevitabile della campagna promozionale; quando la promozione ripartì, il trailer successivo arrivò circa 92 giorni prima della nuova uscita. Per il secondo film, la strategia fu inizialmente più "lunga": il primo trailer uscì il 3 maggio 2023, cioè 184 giorni prima della data fissata in quel momento (3 novembre 2023). Arrivò anche un secondo trailer a fine giugno, ma poi il film slittò al 15 marzo 2024 per via degli scioperi a Hollywood. A quel punto, gli studios tornarono a una finestra simile a quella del primo film: il trailer successivo uscì il 12 dicembre 2023, 94 giorni prima dell’uscita in sala.

"Dunesday" sarà il nuovo "Barbenheimer"?

Proprio questo confronto rende la frase di Chalamet così interessante: seguendo il "modello" più ricorrente, un primo trailer del terzo Dune dovrebbe arrivare più avanti rispetto all’imminente futuro, intorno a 90-100 giorni dall’uscita, quindi verosimilmente a settembre. Anche prendendo come riferimento la strategia iniziale di Dune: Parte due (quella pensata prima del rinvio), non ci si aspetterebbe un trailer prima di metà giugno. Se invece il "presto" di Chalamet significa davvero settimane e non mesi, allora la promozione del terzo capitolo potrebbe partire molto prima rispetto a quanto visto finora nella saga. Questa potrebbe essere una strategia corretta per non perdere terreno nella corsa "contro" Avengers: Doomsday di Disney, in uscita a Natale e basilarmente più popolare. Anche se in precedenza si è molto scherzato sulla possibilità di creare un evento "Dunesday" simile al "Barbenheimer" del 2023, con il pubblico che andava a vedere di seguito due blockbuster molto attesi ma anche molto diversi tra loro, come Barbie e Oppenheimer.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

