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Timotheé Chalamet nel mirino di un complotto senza scampo, il trailer di Dune: Parte 3 lo conferma

Warner Bros. pubblica il primo trailer di Dune: Parte 3: Paul Atreides è nel mirino di una cospirazione che minaccia il suo impero e il destino della galassia.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il trailer di Dune: Parte 3 è finalmente online, e già dalle prime immagini è chiaro che Denis Villeneuve non ha intenzione di risparmiare nessuno, neanche il suo protagonista, Paul Atreides (Timothée Chalamet). L’Imperatore dell’Universo Conosciuto è un uomo spezzato, assediato da nemici invisibili e tormentato da visioni che non riesce a controllare. La guerra santa ha lasciato cicatrici profonde su ogni pianeta della galassia. E qualcuno, nell’ombra, sta aspettando il momento giusto per colpire.

Dune: Parte 3, Timothée Chalamet circondato da nemici nel trailer ufficiale del film

Dopo mesi di attesa, è finalmente online il primo trailer ufficiale di Dune – Parte 3, il capitolo conclusivo della trilogia diretta da Denis Villeneuve e tratto dal romanzo Messia di Dune di Frank Herbert. Il filmato anticipa un tono più cupo e politico rispetto ai precedenti capitoli. Ambientata anni dopo l’ascesa di Paul Atreides al trono imperiale, la storia mostra un sovrano tormentato dal peso delle proprie decisioni e perseguitato dalle visioni del futuro. Dopo la Guerra Santa combattuta in suo nome, la galassia è precipitata in una fase di instabilità e una vasta cospirazione prende forma con l’obiettivo di rovesciarlo. Nel trailer trovano spazio immagini spettacolari di Arrakis, grandi battaglie, intrighi di corte e momenti dal forte impatto emotivo, con Paul che pronuncia la frase: "Perdonatemi per ciò che ho fatto", anticipando un finale drammatico. Le sequenze mostrano anche il ritorno di Chani, Duncan Idaho e degli altri protagonisti, oltre a un primo sguardo al personaggio interpretato da Robert Pattinson. L’uscita di Dune – Parte 3 è prevista nelle sale a dicembre 2026. Nel cast, inoltre, troviamo:

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Dune: Parte 3, la locandina e le immagini del terzo capitolo

Sempre nelle scorse ore, sono state rilasciate le prime immagini e la locandina di Dune: Parte 3. Come abbiamo già detto, il terzo capitolo segna il ritorno di Denis Villeneuve alla regia e porta sul grande schermo Dune Messiah, il celebre romanzo di Frank Herbert. Dopo gli eventi di Dune: Parte 2, Paul Atreides è ormai Imperatore dell’Universo Conosciuto, ma deve affrontare le conseguenze della guerra santa combattuta in suo nome e una pericolosa cospirazione orchestrata dalle Bene Gesserit, dalla Gilda Spaziale e da altri nemici. Per proteggere il suo impero e le persone che ama, sarà costretto a confrontarsi con il peso delle sue visioni. Di seguito, vi lasciamo le immagini condivise su Instagram dall’account ufficiale di Warner Bros., Dune Movie e Variety.

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