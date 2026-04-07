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Dune: Parte 3, il deserto ribolle, nuove minacce e alleanze pericolose: la guerra dei Fremen scatena l’inferno

Dune: Parte 3 torna con un trailer che segna l'inizio delle prevendite dei biglietti: il conflitto si avvicina e spuntano anche dettagli inediti sui personaggi.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

C’è tanta attesa nell’aria, l’hype è altissimo e, nonostante i fan sanno benissimo che mancano ancora diversi mesi all’uscita del film, non vedono l’ora di vederlo al cinema. Dune: Parte 3 sa come attrarre il pubblico e, poche ore fa, è stato rilasciato un trailer che annuncia l’apertura delle prevendite dei biglietti, ma non solo. Se siete curiosi di saperne di più, non dovete fare altro che proseguire la lettura.

Dune: Parte 3, la prevendita dei biglietti del film ha inizio con questo trailer

Fan di tutto il mondo, prestate attenzione: Warner Bros e IMAX hanno già aperto le prevendite di Dune: Parte 3 per le sale premium IMAX 70mm, pubblicando anche un nuovo trailer ufficiale del film. Il video, accompagnato dal celebre canto fremen composto da Hans Zimmer e interpretato da Timothée Chalamet, mostra diverse scene inedite: tra queste Jason Momoa nel ruolo di Duncan Idaho, Anya Taylor-Joy come Alia Atreides con il volto insanguinato e Zendaya nei panni di Chani mentre cavalca un verme delle sabbie. Presenti anche nuove immagini di Chalamet, Florence Pugh e Robert Pattinson. Il film uscirà il 18 dicembre insieme ad Avengers: Doomsday.

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Dune: Parte 3, di cosa parla il film e perché secondo Chalamet "sarà il capitolo più inquietante"

Ciò che per ora sappiamo sulla trama è che Dune – Parte 3 di Denis Villeneuve è ambientato dodici anni dopo il secondo capitolo e conclude la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet), ormai al potere e pronto a scatenare una guerra per proteggere i suoi cari. Durante un incontro con Matthew McConaughey, Chalamet ha descritto il film come "inquietante" e, parlando dell’evoluzione del personaggio, ha detto: "Quello che credo si veda alla fine del secondo capitolo, e per tutto il terzo, è come Matthew McConaughey in Interstellar, Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro e Marlon Brando in Apocalypse Now e cose del genere", aggiungendo poi: "Anzi, aspettate, fatemi riformulare tutto! Non posso mettermi nella stessa barca. Diciamo solo che questi film sono stati una fonte d’ispirazione sorprendente."

L’attore ha anche raccontato il suo iniziale senso di intimidazione, spiegando: "Ero reduce da Beautiful Boy e Chiamami col tuo nome, film molto più naturalistici, e questo era un film enorme, quindi mi sentivo intimidito. Ma soprattutto in questo terzo film, tutte le cose fantastiche che si vedono sullo schermo derivano dalla libertà di movimento e di scelta. E con Denis, abbiamo davvero trovato un buon ritmo. È il capitolo più inquietante. È un grande cambiamento". Insomma, le parole dell’attore non hanno fatto altro che ‘accendere’ ulteriormente l’interesse dei fa. Dunque, non ci resta che attendere.

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