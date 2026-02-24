Trova nel Magazine
Dune 3, Timothée Chalamet dice ufficialmente addio a Paul Atreides: l'annuncio shock dell'attore

Timothée Chalamet annuncia ufficialmente che Dune 3 sarà il suo ultimo film della saga: l'attore dice addio al personaggio di Paul Atreides

Dune 3, le anticipazioni del trailer rivelano dettagli interessanti sul nuovo film con Timothée Chalamet
Timothée Chalamet si prepara a dire addio al personaggio di Paul Atreides dopo Dune 3. Lo ha confermato l’attore stesso in occasione di un evento pubblico organizzato da Variety e CNN presso l’Università del Texas, durante il quale la star si è confrontata con Matthew McConaughey sul futuro della saga di Dune. L’attore ha non solo rivelato che per il terzo capitolo, Dune Messiah (in uscita a dicembre), il suo approccio al personaggio di Paul Atreides è molto diverso, ma anche che questo film segnerà il suo addio alla saga.

Timothée Chalamet dice addio a Paul Atreides: le rivelazioni dell’attore su Dune 3

Nel corso della conversazione, Chalamet ha paragonato alcune delle interpretazioni più iconiche della storia del cinema con Dune 3. L’attore ha usato come metro di paragone il Joker di Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro e il colonnello Kurtz di Marlon Brando in Apocalypse Now, oltre a richiamare le atmosfere di Interstellar (dove lui stesso recitò al fianco di McConaughey). Partendo da questi paragoni, Chalamet ha sottolineato come questi grandi blockbuster permettano di inserire sfumature inaspettate e scelte recitative audaci, quasi "nascoste" nella grandiosità della produzione.

La star hollywoodiana ha quindi parlato di Dune 3 e di come abbia affrontato questo terzo capitolo in modo totalmente differente da quelli precedenti, proprio perché consapevole che sarebbe stato il suo ultimo film della saga. "Non volevo adagiarmi su un singolo momento. Tutto era sacro, ed era la mia ultima volta che giravo un film di Dune, quindi volevo davvero trattarlo come tale.", ha spiegato.

Cosa sappiamo di Dune 3: la particolare strategia di marketing

Warner Bros. e Legendary hanno mantenuto il massimo riserbo su Dune: Parte 3. Diversi membri del cast previsti non sono stati ancora confermati ufficialmente, né circolano foto dal set. C’è da dire che il franchise non ha mai affrettato il marketing, tant’è che il primo trailer di Dune è arrivato 100 giorni prima della data di uscita originale. Dopo i ritardi dovuti alla pandemia, la strategia è rimasta più o meno la stessa: avviare tutto circa tre mesi prima.

Ricordiamo infine che Timothée Chalamet è uno dei principali candidati all’Oscar agli Academy Awards 2026, e non è la sua prima volta. Quest’anno, è candidato come Miglior Attore e Miglior Film per il suo lavoro in Marty Supreme, ma in precedenza è stato premiato sia per il suo lavoro in un film biografico, A Complete Unknown, che per il film indipendente Chiamami col tuo nome.

