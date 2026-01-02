Dune 3, le anticipazioni del trailer svelano l’epico destino di Paul Atreides: verità oscure e battaglie infuocate
Dune 3 porta Paul Atreides faccia a faccia con il suo destino: intrighi, verità nascoste e la resa dei conti tra le sabbie di Arrakis. Ecco le anticipazioni.
Manca ancora un bel po’ all’uscita di Dune 3, l’ultimo capitolo della saga di Denis Villeneuve, ma le anticipazioni del primo trailer fanno già sognare i fan. Tra sabbie infuocate, figure misteriose e un Timothée Chalamet pronto a tutto, il promo promette una conclusione all’altezza della leggenda di Paul Atreides. Alcuni dettagli sono frammentati: apparizioni inaspettate, alleanze in bilico e scelte che cambieranno il destino di Arrakis. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Dune 3, le anticipazioni del trailer incuriosiscono i fan: quando esce
Il 2026 sarà l’anno in cui usciranno tanti film interessanti nelle sale cinematografiche, tra cui Dune 3, terzo e ultimo capitolo della trilogia di Denis Villeneuve, in post-produzione. Nelle scorse ore, è trapelata una descrizione del primo trailer, che evidenzia tante cose. Il film, basato su Messia di Dune di Frank Herbert, uscirà negli USA il 18 dicembre 2026, e vede Paul Atreides (Timothée Chalamet) affrontare una cospirazione dopo essere diventato Imperatore Muad’Dib. Il trailer mostra Paul come narratore che parla di suo padre, il Duca Leto (Oscar Isaac), e include flashback con Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Alia (Anya Taylor-Joy), Duncan Idaho (Jason Momoa) e Chani (Zendaya) davanti a un verme delle sabbie. Appaiono anche figure misteriose con placche metalliche e Paul con la testa rasata. Il promo si chiude con lo slogan: "Sfida il tuo destino".
Warner Bros. potrebbe rilasciare il trailer tra febbraio-marzo. Il film, che chiuderà la trilogia di Villeneuve, vede nel cast anche Robert Pattinson, Florence Pugh e Josh Brolin. Il regista ha chiarito che questo terzo capitolo avrà una propria identità, diverso dai primi due, che costituivano un dittico sull’adattamento del primo libro.
Dune 3 (Messia), di cosa parla il libro
Dune: Messia è il secondo romanzo del Ciclo di Dune di Frank Herbert, pubblicato nel 1969 in seguito all’enorme successo di Dune del 1965. Si svolge dodici anni dopo il primo libro. Paul Atreides è diventato Imperatore dell’universo, ma il suo dominio è minacciato da numerosi nemici dopo la jihad dei Fremen, che ha causato miliardi di morti. Pur avendo previsto questo futuro, Paul lo considera il meno distruttivo possibile per l’umanità.
Sposato con la principessa Irulan ma innamorato di Chani, Paul non riesce ad avere figli a causa di un complotto delle Bene Gesserit. Intanto queste, insieme alla Gilda Spaziale e ai Tleilaxu, tramano per eliminarlo. Il loro piano prevede l’uso di un clone di Duncan Idaho, creato per tradire Paul, ma la situazione si complica quando il clone inizia a recuperare i ricordi del Duncan originale e Alia Atreides si lega a lui.
Dove vedere in streaming Dune e Dune: Parte 2
Se desiderate recuperare in streaming i primi due capitoli, vi sveliamo dove trovarli:
Dune: Prime Video, Rakunten TV ed Apple TV
Dune: Parte 2: Netflix, Prime Video, Rakuten TV ed Apple TV
