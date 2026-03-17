Dune Parte 3 tra volti segnati, Robert Pattinson che spiazza e il dettaglio inquietante che divide i fan
In attesa del trailer di Dune 3, le nuove immagini mostrano protagonisti segnati e anticipano tensioni crescenti: confermato Pattinson in un ruolo chiave.
Tutti attendono con grande ansia il trailer (che è atteso per oggi, 17 marzo 2026) ma, per ora, godiamoci i poster ufficiali dei personaggi di Dune 3, il terzo capitolo della saga con Timothée Chalamet e svelati nelle scorse ore. Diretto nuovamente da Denis Villeneuve, il nuovo film basa la propria narrazione su Dune: Messiah di Frank Herbert. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Dune 3, i poster dei personaggi lasciano senza parole: svelato il ruolo di Pattinson
In attesa del trailer, online sono apparsi i character poster di Dune – Parte 3, diretto da Denis Villeneuve e in uscita a dicembre 2026. Le immagini mostrano i protagonisti principali: Timothée Chalamet e Zendaya tornano nei ruoli di Paul Atreides e Chani, affiancati da Anya Taylor-Joy (Alia) e Robert Pattinson, che interpreterà il villain Scytale. È stato inoltre confermato anche Isaach de Bankolé nel ruolo di Farok. I poster rivelano toni più cupi, con segni e ferite sui volti dei personaggi, mentre Alia appare in una scena particolarmente intensa. La pubblicazione delle immagini anticipa l’arrivo imminente del primo trailer.
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Il film, prodotto da Warner Bros., rappresenta la conclusione della saga e riprenderà la storia con un salto temporale di dieci anni. Paul sarà ormai al potere, venerato dai Fremen ma osteggiato da alcune casate che complottano contro di lui. Le riprese si sono svolte tra luglio e novembre 2025. L’uscita coinciderà con quella di Avengers: Doomsday, creando un evento molto atteso dai fan, già ribattezzato "Dunesday", in riferimento al fenomeno di Barbie e Oppenheimer.
Dune 3, Timothée Chalamet rivela: "Sarà il capitolo più inquietante della saga"
Di recente, Timothée Chalamet ha parlato di Dune: Parte 3 durante un incontro con Matthew McConaughey, organizzato da Variety e CNN. Ha definito il suo ultimo viaggio nei panni di Paul Atreides "inquietante". Riguardo all’evoluzione del personaggio, Chalamet ha spiegato: "Quello che credo si veda alla fine del secondo capitolo, e per tutto il terzo, è come Matthew McConaughey in Interstellar, Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro e Marlon Brando in Apocalypse Now e cose del genere", precisando poi: "Anzi, aspettate, fatemi riformulare tutto! Non posso mettermi nella stessa barca. Diciamo solo che questi film sono stati una fonte d’ispirazione sorprendente."
Chalamet ha raccontato anche di essersi sentito inizialmente intimidito dall’atmosfera futuristica: "Ero reduce da Beautiful Boy e Chiamami col tuo nome, film molto più naturalistici, e questo era un film enorme, quindi mi sentivo intimidito. Ma soprattutto in questo terzo film, tutte le cose fantastiche che si vedono sullo schermo derivano dalla libertà di movimento e di scelta. E con Denis, abbiamo davvero trovato un buon ritmo. È il capitolo più inquietante. È un grande cambiamento".
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